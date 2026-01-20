Alles zu oe24VIP
Noam Bettan
© Instagram

Entschieden

Herzensbrecher Noam Bettan tritt für Israel beim ESC an

20.01.26, 21:24 | Aktualisiert: 20.01.26, 22:46
Teilen

Entscheidung gefallen! In einer umfassenden Castingshow wurde der ESC-Act ermittelt. 

Wer vertritt Israel beim ESC in Wien? Vier  Gesangstalente  blieben fürs große Finale übrig. In einer mehrstündigen Show "HaKokhav HaBa 2026" mussten Alona Erez, Gal De Paz, Noam Bettan und Shira Zloof beweisen, dass sie es drauf haben.

Er hat gewonnen

Zum Schluss machte dann Noam Bettan das Rennen - mit deutlichem Vorsprung. Er ist 27 Jahre alt und ist Sohn französischer Einwanderer in Israel. Meist singt er einige Elemente seiner Lieder auf Französisch. In den nächsten Wochen wird dann das noch streng geheime Lied veröffentlicht.

So wurde entschieden

Eine Jury und die Zuschauer*innen entschieden in mehreren Runden gemeinsam, wer für Israel nach Wien fahren darf. In der Jury waren (ESC-)Songwriterin Keren Peles, ESC-2005-Vertreterin Shiri Maimon, Produzent Assaf Amdursky, Singer-Songwriter Eden Hasson und Sänger Itay Levi.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

