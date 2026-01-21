Jacht-Streit, Tränen und Luxus-Eklat: Die Geissens kehren zurück

Glamour, Millionen und jede Menge Zündstoff: Carmen und Robert Geiss kehren mit neuen Folgen auf die Bildschirme zurück. Ab 9. Februar zeigt RTLZWEI, wie schnell Luxus zum Nervenspiel werden kann.

Ein Ende ist nicht absehbar: Carmen und Robert Geiss melden sich zurück – und mit ihnen jede Menge Glamour, Streit und Ausnahmezustand. Wie BILD berichtet, startet die neue Staffel von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ am 9. Februar bei RTLZWEI.

Seit mehr als 15 Jahren ist das Reality-Format ein fixer Bestandteil des deutschen Fernsehens. An ein Aufhören denkt die Millionärsfamilie nicht im Geringsten. Robert Geiss sagt dazu: „Wenn es nach uns geht, gibt es das Format auch in 15 Jahren noch. Aufhören ist aktuell überhaupt kein Thema.“

Millionenprojekt sorgt für Chaos

In den neuen Folgen geht es allerdings ans Eingemachte. Im Zentrum steht der Umbau der Familienjacht „Indigo Star“ in Dubai. 40 Meter Luxus, ein Millionenprojekt – und plötzlich läuft alles aus dem Ruder. Aus einem geplanten Facelift wird ein nervenaufreibendes Chaos: explodierende Kosten, geplatzte Termine, wachsende Anspannung. Carmen und Robert kämpfen mit den Nerven, der Druck steigt von Tag zu Tag.

Doch während die Eltern in Dubai an ihre Grenzen stoßen, schmieden Davina (22) und Shania (21) in Monaco heimlich eigene Pläne. Die Töchter wagen ein radikales Makeover der elterlichen Wohnung – ohne Rückversicherung, unter enormem Zeitdruck und mit Entscheidungen, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Die große Frage: Wird alles rechtzeitig fertig oder ist der nächste Familienknall vorprogrammiert?

Zwischen Luxuspartys und Tattoos

Zwischen Baustellenfrust und Nervenzusammenbruch tauchen die Geissens tief ins Jetset-Leben ein. Ein Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi steht auf dem Programm, inklusive Yachtpartys direkt an der Rennstrecke, internationalen Star-DJs und Luxus pur. Mit dabei ist auch Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50). Für zusätzliche Aufregung sorgt eine spontane Tattoo-Aktion auf dem Wasser: Carmen, Davina und Shania lassen sich tätowieren – und sogar Robert spielt mit dem Gedanken, sich erstmals unter die Nadel zu legen.

Zu viel auf einmal? Formel-1-Trubel, Millionenjacht, Umbau-Risiken und geheime Überraschungsaktionen bringen die Familie emotional wie organisatorisch an den Rand der Belastbarkeit. Tränen, Streit und Glamour liegen wieder einmal eng beieinander.