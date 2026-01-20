Alles zu oe24VIP
Carmen Geiss
© Instagram

Im Netz

"Gruselig! Schaut aus wie die Katzenlady": Hass-Attacke auf Carmen Geiss

20.01.26, 15:40
Teilen

Carmen Geiss wird Zielscheibe fieser Kommentare.

Unternehmerin Carmen Geiss geht seit langem sehr offen mit ihren Schönheits-OPs um.

Carmen Geiss
© RTLZWEI, Geiss TV

Ungeschönt

Die Unternehmerin, die auch für das eigene Reality-Format vor der  Kamera  steht, hat sich sogar schon während Operationen filmen lassen oder danach. Ihr Ziel:  Sie  will ihren Fans nichts vormachen, sondern ungeschönt zeigen, dass die Schönheit einen Preis hat.

Kommentare

Nun hat sie auf Insta einen Clip veröffentlicht, der zeigen soll, wie sie ihre neuen Extensions bekommt. Doch viele Fans haben nur Augen für eines: Ihr Gesicht! Das scheint vielen nun sehr ... überarbeitet zu sein. Da ist zu lesen: 

  • Meine Güte, was ist denn da schief gelaufen
  • Das Gesicht sieht maskenhaft aus.
  • Hallöchen was ist bloß mit ihrem Gesicht passiert. Tut mir sehr leid
  • Alle Falten weg, aber dafür ist das Gesicht jetzt komplett eingefroren
  • Gruselig
  • Nicht böse gemeint, aber ich finde, dass sie der Katzenfrau Jocelyne Wildenstein immer ähnlicher sieht
  • Die Gesellschaft, die Dich umgibt wird Dir wahrscheinlich immer sagen, wie toll Du aussiehst. Weil sie sich alle selber künstlich haben  

Dass Carmen nichts auf Hater gibt, hat sie schon oft bewiesen. Auch dieses Mal wird sie sich bestimmt nicht aus der Ruhe bringen lassen.

