Carmen Geiss wird Zielscheibe fieser Kommentare.

Unternehmerin Carmen Geiss geht seit langem sehr offen mit ihren Schönheits-OPs um.

Ungeschönt

Die Unternehmerin, die auch für das eigene Reality-Format vor der Kamera steht, hat sich sogar schon während Operationen filmen lassen oder danach. Ihr Ziel: Sie will ihren Fans nichts vormachen, sondern ungeschönt zeigen, dass die Schönheit einen Preis hat.

Nun hat sie auf Insta einen Clip veröffentlicht, der zeigen soll, wie sie ihre neuen Extensions bekommt. Doch viele Fans haben nur Augen für eines: Ihr Gesicht! Das scheint vielen nun sehr ... überarbeitet zu sein. Da ist zu lesen:

Meine Güte, was ist denn da schief gelaufen

Das Gesicht sieht maskenhaft aus.

Hallöchen was ist bloß mit ihrem Gesicht passiert. Tut mir sehr leid

Alle Falten weg, aber dafür ist das Gesicht jetzt komplett eingefroren

Gruselig

Nicht böse gemeint, aber ich finde, dass sie der Katzenfrau Jocelyne Wildenstein immer ähnlicher sieht

Die Gesellschaft, die Dich umgibt wird Dir wahrscheinlich immer sagen, wie toll Du aussiehst. Weil sie sich alle selber künstlich haben

Dass Carmen nichts auf Hater gibt, hat sie schon oft bewiesen. Auch dieses Mal wird sie sich bestimmt nicht aus der Ruhe bringen lassen.