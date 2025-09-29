Carmen Geiss zeigt Fans Horror-Narbe: "Achtung, das ist nicht für jeden was!"

Reality-Star Carmen Geiss zeigt das Ziehen der Fäden ihrer Wunde - doch einigen Followern fällt etwas dabei auf.

Das war ein großer Schock für Reality-Star Carmen Geiss und ihre Fangemeinde! Die 60 Jährige musste sich nach einem Sturz einer Operation unterziehen - am Gehirn!

Ein Hämatom musste entfernt werden, das sonst auf das Gehirn hätte drücken können. Geiss sagte, dass ihre Tochter Davina, im Zusammenspiel mit KI ihr das Leben gerettet habe. Sie bestand nämlich darauf, dass ihre Mutter einen Arzt aufsuchen soll, da die Kopfschmerzen nicht besser wurden.

Gut verlaufen

Die Operation verlief gut: "Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich habe jetzt eine Platte mit 5 Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da".

Warum ohne Handschuhe?

Nun ließ Carmen ihre Fans an einer besonderen Prozedur teilhaben: Das Ziehen der Nähte aus der Kopfhaut. In einem Clip zeigt Carmen, wie das gemacht wurde. Achtung, das ist nichts für schwache Nerven! Doch die meisten Kommentare beziehen sich auf etwas anderes, auf eine Beobachtung: Viele fragen sich, warum der Arzt denn keine Handschuhe trug für die medizinische Behandlung...

Nun, wie auch immer, Carmen ist und bleibt das liebste Objekt vieler Nörgler, die gerne alles hinterfragen. Sie selbst bleibt cool und zeigt auf ihrem Channel, was sie möchte.