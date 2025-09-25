Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Geiss
© Getty Images

Notfall

Carmen Geiss schockt nach Hirn-OP: "Habe jetzt fünf Nägel im Kopf und kann nie wieder..."

25.09.25, 09:34
Teilen

Die Operation ist gut verlaufen, aber es war knapp für den Reality-Star.

Große Sorge um Reality-Star Carmen Geiss! Bei der Ehefrau von Robert Geiss wurde nach einem Sturz ein 10 Zentimeter langes und 11 Millimeter breites Hämatom festgestellt.

Mehr zum Thema


Sturz führte zu Hämatom

Geiss schilderte den Unfall in ihrem Posting: „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen.“ 

geiss
© Instagram/ carmengeiss

Es war knapp

Zuerst wollte sie sich den Kopf nicht ansehen lassen beim Arzt, doch Tochter Davina machte sich große Sorgen, konsultierte das Netz. Daraufhin kamen schauerlich Diagnosen zum Vorschein, die Tochter schickte die Mutter zum Arzt. Gut war es, denn sie musst umgehend operiert werden!

Nägel im Kopf!

Alles ist gut verlaufen, wie einem Posting aus dem Privatjet zu entnehmen ist: " Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich habe jetzt eine Platte mit 5 Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da". Carmen wird also nie wieder unbemerkt durch die Sicherheitskontrolle gehen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden