Die Operation ist gut verlaufen, aber es war knapp für den Reality-Star.

Große Sorge um Reality-Star Carmen Geiss! Bei der Ehefrau von Robert Geiss wurde nach einem Sturz ein 10 Zentimeter langes und 11 Millimeter breites Hämatom festgestellt.

Sturz führte zu Hämatom

Geiss schilderte den Unfall in ihrem Posting: „Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen.“

© Instagram/ carmengeiss

Es war knapp

Zuerst wollte sie sich den Kopf nicht ansehen lassen beim Arzt, doch Tochter Davina machte sich große Sorgen, konsultierte das Netz. Daraufhin kamen schauerlich Diagnosen zum Vorschein, die Tochter schickte die Mutter zum Arzt. Gut war es, denn sie musst umgehend operiert werden!

Nägel im Kopf!

Alles ist gut verlaufen, wie einem Posting aus dem Privatjet zu entnehmen ist: " Ich bin überglücklich, dass die Operation gut verlaufen ist. Ich habe jetzt eine Platte mit 5 Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da". Carmen wird also nie wieder unbemerkt durch die Sicherheitskontrolle gehen können.