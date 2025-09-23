Alles zu oe24VIP
Carmen Knor ließ sich den Beauty-Kick intravenös geben. 
© Nina Zahradnik

Autsch!

Ex-Miss Carmen Knor: Dieser Beauty-Eingriff geht unter die Haut

23.09.25, 13:21
Die ehemalige Miss und nunmehrige Unternehmerin ist dafür bekannt, dass sie jeden möglichen Schritt gegen das Altern setzt. Diesmal probierte wieder eine neue Methode, die mit einer Nadel zu tun hat. 

Für Carmen Knor, Unternehmerin, ehemalige Miss Austria und gefragte Beauty-Expertin, bedeutet Schönheit längst mehr als nur ein makelloses Äußeres. Zum Saisonwechsel setzt die 41-Jährige auf innere Stärke und neue Energie – und holte sich dafür jetzt Unterstützung bei einem der Top-Experten für ganzheitliche Schönheitsmedizin in Wien: Dr. Harald Beck.

Im Gespräch mit oe24.at verriet Knor, dass sie sich in seiner Praxis einer NAD+-Infusion unterzogen hat: „Gerade der Herbst ist für mich der perfekte Moment, um neue Energie zu tanken und Körper und Geist gezielt zu stärken – da ist das Treatment ein echter Gamechanger, auch im Sinne der Longevity.“

Carmen Knor ließ sich den Beauty-Kick intravenös geben. 

Carmen Knor ließ sich den Beauty-Kick intravenös geben. 

© Nina Zahradnik

Das NAD+-Treatment geht laut Knor „unter die Haut“ und soll den Körper vitalisieren, Energielevel steigern und langfristig das Wohlbefinden fördern. Ihr persönliches Beauty-Credo fasst sie so zusammen: „Für mich bedeutet Jugend, gesund zu sein – und die eigene Energie langfristig zu erhalten.“

