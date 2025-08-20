Zum 30er: Antrag für Ex-Miss Katharina Nahlik

Bei Nahliks 30er-Feier über den Dächern Wiens gab es einige Überraschungen. Unter anderem ging jemand vor ihr auf die Knie.

Schöner kann man in ein neues Lebensjahrzehnt kaum starten! Katharina Nahlik zelebrierte am Dienstag ihren 30. Geburtstag – und das mit einer Feier, die an Glanz und Glamour kaum zu übertreffen war.

Ein Fest mit Ausblick

Schauplatz war das Rosewood Hotel im Herzen der Wiener Innenstadt. In der Neuen Hoheit wurde erstmals die gesamte obere Terrasse eingedeckt – eine gigantische Festtafel mit Blick über die Dächer der City. Familie, enge Freunde und Wegbegleiter waren geladen, um gemeinsam mit dem Model auf den runden Geburtstag anzustoßen.

Antrag als Geschenk

Eine Freundin hat sich etwas ganz Besonderes überlegt. Christina schenkte Katharina einen Ring und hielt gleich um ihre Hand an. "Will you be my forever Maus", lautete ihre Frage an die Jubilarin.

Katharina Nahlik feierte ihren Geburtstag in einem wunderschönen roten Kleid. © Samir Novotny

Roter Hingucker

Katharina selbst zog in einem kurzen, feuerroten Traumkleid alle Blicke auf sich. Auch die Geburtstagstorte – kreiert von Star-Patissière Sophia Stolz (Stolzes) – erstrahlte im gleichen Farbton und sorgte für Staunen und Applaus beim feierlichen Anschnitt.

Die Torte wurde von Angelina Stolz (Stolzes) kreiert. © Samir Novotny

Musik unter Sternenhimmel

Begleitet wurde der Abend von mehreren klassischen Live-Acts, die der sternenklaren Nacht über Wien eine besonders elegante Note verliehen. Zwischen Champagner, Kerzenlicht und strahlenden Gästen wurde bis spät in die Nacht gefeiert – ein 30er, der in Erinnerung bleibt.