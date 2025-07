Nach Trennung von US-Millionär: Neue Liebe für Ex-Miss Katharina Nahlik

Das österreichische Model ist nach der Trennung von Schönheitschirurg Lenny Hochstein wieder glücklich vergeben.

Die Liebe hat ein neues Kapitel für Katharina Nahlik (29) aufgeschlagen. Die ehemalige Miss Vienna genießt derzeit ihren Sommerurlaub auf der Partyinsel Ibiza – und das nicht allein. Nach der Trennung von Beauty-Doc Lenny Hochstein hat Kathie wieder ihr Glück gefunden und urlaubt nun mit ihrem neuen Partner, dessen Identität sie bewusst geheim hält.

Mehr lesen:

Neues Glück, neue Regeln

Im Gespräch mit oe24 verrät Nahlik: „Ich bin unglaublich glücklich. Er lebt sehr privat, hat auch kein Social Media, das ist sehr angenehm. Ich werde jetzt endlich einmal mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten.“ Ein Statement, das zeigt, wie sehr sie aus der Vergangenheit gelernt hat – immerhin war ihre Beziehung zu Lenny Hochstein von öffentlichem Interesse und medialem Trubel begleitet.

Nur seine Hand auf Instagram

Auf Instagram zeigt sie lediglich einen dezenten Einblick: Eine Szene aus dem angesagten Club „Lío“, in der ihr neuer Partner ihr zärtlich ein Getränk an die Lippen hält – sein Gesicht bleibt verborgen, nur seine Hand ist zu sehen. Katharina strahlt dabei in einem eleganten Glitzer-Outfit und wirkt rundum gelöst.





Vergangenheit mit Hochstein & Co.

Katharina war zuvor mit Shilo Mazepa verheiratet und gleich zweimal mit dem bekannten Schönheitschirurgen Lenny Hochstein verlobt – zur Hochzeit kam es jedoch nie. Während sie nun ihr privates Happy End gefunden zu haben scheint, urlaubt auch ihr Ex Lenny zur gleichen Zeit auf Ibiza – mit seiner neuen Freundin, dem Model Alena Kovalenko.

Berufliches

Nahlik ist als Model hoch im Kurs - sie arbeitet für internationale Marken wie Guess und Balmain. Parallel arbeitet sie an einem neuen Businessprojekt im Premium-Lingerie-Bereich. "Ich wollte etwas erschaffen, das nicht nur schön, sondern auch bedeutungsvoll ist - ein Label, das für Weiblichkeit, Stärke und Intuition steht. Jedes Stück erzählt eine Geschichte", sagt sie.