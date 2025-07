Heidi Klums Beauty-Beichte: "Bin total für Botox"

Heidi Klum (52) ist nicht nur Model, Unternehmerin und Mutter – sie ist auch ein echtes Statement gegen Altersklischees

In einem neuen Interview mit dem US-Magazin People zeigt sich die vierfache Mutter so offen wie selten. Ihr Alter? Für sie kein Thema. „Ich mag es, sexy herumzulaufen – auch jetzt mit 52“, sagt sie selbstbewusst. Altersdiskriminierung oder Bodyshaming? „Habe ich nie als Problem empfunden.“ Klum steht zu sich – und zu Beauty-Eingriffen. „Ich bin total für Botox“, erklärt sie und nimmt damit kein Blatt vor den Mund. Sie schließt sich dem Trend prominenter Frauen an, die sich offen zu kosmetischen Eingriffen bekennen. Wer sich austauschen möchte, könne sich gerne bei ihr melden, scherzt sie. Ihre Sicht auf das Älterwerden ist klar: „Das größte Missverständnis über das Leben in den Fünfzigern ist, dass man nicht mehr gefragt ist. Das stimmt nicht.“

Heidi Klum zeigt sich wieder einmal sehr freizügig. © Instagram

Auch im Familienleben setzt Heidi auf Offenheit. Ihre Kinder – darunter Model-Tochter Leni (20) – wachsen mit einem entspannten Körperbild auf. „Ich war immer offen. Wenn ich mich im Garten sonne, trage ich vielleicht kein Oberteil. Ich bin Europäerin.“ Für Aufsehen sorgte die Unterwäschekampagne mit Leni – Kritik prallte an Heidi ab: „Ich bin stolz auf meine Tochter. Sie hat kein Problem damit, dass ich so bin.“

© Intimissimi

Die größte Stütze in ihrem Leben ist Ehemann Tom Kaulitz (35). Vor sieben Jahren begegnete sie dem Musiker zufällig auf einer Party. Eigentlich wollte sie gar nicht hingehen. Heute nennt sie diesen Abend den „entscheidenden Moment“ ihres Lebens. Doch die Beziehung war anfangs nicht leicht. Klum gesteht, dass sie lernen musste, emotionale Altlasten aus früheren Beziehungen nicht mit in die neue Partnerschaft zu nehmen. Tom sagte zu ihr: „Tu mir das nicht an. Ich bin nicht diese Person. Ich verdiene eine faire Chance.“

© Getty Images

Diese Offenheit prägt bis heute ihre Ehe. Gemeinsame Auszeiten, kleine Liebesbotschaften – und ein Tattoo mit dem Namen des anderen. Klum lacht: „Seins sieht besser aus. Ich bin wohl die bessere Tätowiererin.“ Ein Powerpaar, das zeigt: Liebe, Selbstbewusstsein und ein gutes Körpergefühl kennen kein Alter.