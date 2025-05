Ex-Miss Katharina Nahlik: Endgültiges Liebes-Aus mit US-Millionär

Die Ex-Miss-Vienna und Lenny Hochstein haben sich dazu entschlossen getrennte Wege zu gehen - jetzt startet Katharina Nahlik ein neues Business.

Vor über drei Jahren machte Katharina Nahlik (29), ehemalige Miss Vienna, öffentlich, dass sie nach dem Ende ihrer Ehe mit dem US-Diplomaten Shilo Mazepa wieder in festen Händen ist. Der neue Mann an ihrer Seite war kein Unbekannter: Lenny Hochstein, ein Schönheitschirurg aus Miami, der in den USA auch durch die Reality-TV-Serie „The Real Housewives of Miami“ bekannt ist.

Damals befanden sich beide inmitten ihrer jeweiligen Scheidungsverfahren. Als diese abgeschlossen waren, folgte rasch der nächste Schritt: Hochstein hielt um Nahliks Hand an – mit einem gigantischen Verlobungsring, dessen Wert auf rund eine Million Euro geschätzt wurde.





Neuanfang in Europa

Doch das Glück war nicht von Dauer. Bereits ein Jahr später trennte sich das Paar, und die Verlobung wurde aufgelöst. Im Herbst 2024 kehrte Nahlik nach Österreich zurück. Trotz der Trennung blieb Hochstein ein wiederkehrendes Thema in Interviews und auf Social Media. Über Halloween reiste Nahlik erneut nach Miami – um gemeinsam mit Hochstein zu feiern. Kurz darauf folgte überraschend ein zweiter Antrag, diesmal im karibischen Saint-Barthélemy.

Auch diese Verlobung blieb nicht bestehen. Die für 2025 geplante Hochzeit wurde abgesagt, Nahlik ist inzwischen erneut nach Wien zurückgekehrt, wo sie sich heute neu positioniert - stilvoll, unabhängig und mit klarem beruflichen Fokus.

Ring zurückgegeben

Gegenüber oe24 äußert sich Nahlik offen zur Trennung: „Nach einem bedeutenden gemeinsamen Kapitel habe ich mich dazu entschlossen, unsere Verlobung respektvoll zu beenden. Ich habe mich auch bewusst dazu entschieden, den Ring zurückzugeben - weil ich das für das Richtige halte – als Geste von Klarheit und Respekt.“

Katharina Nahlik arbeitet an ihrem eigenen Dessous-Label © Instagram ×

Dessous-Projekt

Nahlik blickt nach vorne und konzentriert sich auf den europäischen Modelmarkt. Parallel arbeitet sie an einem neuen Businessprojekt im Premium-Lingerie-Bereich. "Ich wollte etwas erschaffen, das nicht nur schön, sondern auch bedeutungsvoll ist - ein Label, das für Weiblichkeit, Stärke und Intuition steht. Jedes Stück erzählt eine Geschichte." Die Verbindungen zu internationalen Agenturen, insbesondere in den USA, bestehen weiterhin.