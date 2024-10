Das österreichische Model lebte vier Jahre lang den amerikanischen Traum. Jetzt will Katharina Nahlik erst einmal wieder mit der Heimat connecten

Katharina Nahlik (29) hat in den vergangenen Jahren viel erlebt. Im Frühjahr 2019 heiratete sie US-Diplomat Shilo Mazepa, ging mit ihm nach Amerika und startete dort als Model voll durch. Es folgte die Scheidung. In Miami fand Katharina dann in Hollywood-Beauty-Doc die ganz große Liebe. An seiner Seite war sie zwei Jahre lang glücklich.

Heiratsantrag ohne Happy End

Lenny ging sogar vor ihr auf die Knie. Ganz romantisch auf Ibiza. Nahlik wollte erneut den Bund des Lebens eingehen. Nach einem Jahr Verlobung wurde diese vor kurzem überraschend wieder aufgelöst. Es ist unklar, was passiert ist. Man habe sich einvernehmlich getrennt, hieß es. Der Beauty-Doc, ein ausgewanderter Wiener wünscht seiner Ex "das Allerbeste" und "verspüre nichts außer Liebe und Bewunderung für Katharina."





Wien als neue Homebase

Jetzt ist Katharina wieder in ihre Heimat gezogen. In der Wiener Innenstadt hat sie eine traumhafte Wohnung bezogen: "Ich werde natürlich viel reisen, möchte aber hier wieder meine Homebase haben und mit Österreich connecten", sagt sie zu oe24. "Ich bin echt unendlich glücklich, wieder zurück zu sein." Von hier aus will sie natürlich weiterhin lukrative Model-Jobs annehmen. Die Beauty war schon für Guess Testimonial und lief bei etlichen Fashion Shows mit.