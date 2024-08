Ex-Miss Nahlik & ihr Millionär: Ärger im Paradies?

Austro-Model Katharina Nahlik und ihr Schönheitschirurg Lenny Hochstein wurden in Miami gefilmt. Die Stimmung ist eisig.

Ein traumhafter Sonnenuntergang über Es Vedrá in Ibiza, ein Kniefall am Gipfel einer privaten Grotte und ein funkelnder Mega-Klunker. Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik (29) strahlte im Juni 2023 vor Glück. Denn US-Beauty-Doc Lenny Hochstein (58) hielt um ihre Hand an. „Er bat darum, mich für immer zu stehlen!“, teilte sie auf Instagram mit. Von dem Liebesglück scheint derzeit wenig übrig zu sein.

Traurige Szenen

Auf Social Media tauchte jetzt ein Video der beiden auf. Es zeigt, wie Lenny und Katharina aus einem Nachtclub auf die Straße kommen. Sie setzt sich auf eine Bank und weint. Er setzt sich mit etwas Abstand zu ihr. Wenig später fährt ein Wagen vor, sie stapft traurig hinter ihm her und steigt ein. Die Kommentare unter dem Video sind abscheulich.





Hass-Kommentare für Nahlik

Unter dem Video sind durchgehend negative Kommentare zu lesen: "Wenn sie realisiert, dass sie mit ihm ins Bett muss" und "Sie sieht genau so glücklich aus, wie Ben Affleck in den letzten beiden Jahren" ist da unter anderem zu lesen.