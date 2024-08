Austro-Model Katharina Nahlik: Ganzer Klub feiert in Miami ihren 29er

Die Wienerin ließ sich im Nobel-Klub E11EVEN in Miami gebührend feiern.

Ihr Geburtstag war zwar bereits am 19. August, doch Austro-Model und Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik erholte sich eine Woche lang von ihrem Jetlag, ehe sie ihren 29. Geburtstag mit einer gigantischen Party feierte. Erst ging es mit ein paar Freunden und natürlich mit ihrem Verlobten Lenny Hochstein (58) in ein Restaurant, danach wurde getanzt.

Liebes-Botschaft auf den Screens des Nachtklubs

"Ich bin so dankbar für alle, die mitgefeiert haben", schreibt Nahlik in ihrer Story auf Instagram. Dort zeigt sich sich im transparenten Glitzerkleid. Nachdem für die Unterlage gesorgt war, fuhr die Truppe in den Nobel-Klub E11EVEN in Miami. Dort ließ Hochstein für seine Liebste alle Screens in Glückwunsch-Banner verwandeln.

Katharina wurde im Nobel-Klub E11EVEN in Miami gebührend gefeiert. © Instagram

"Kat Love Lenny" war hier zu lesen und natürlich "Happy Birthday". In der Disko gab es für Katharina dann noch einmal Sprühkerzen und Torte. Nächstes Jahr steht neben dem 30er auch die große Hochzeit mit dem Beauty-Doc an.





Heiße Bilder

Pünktlich zum Geburtstag gab es von Katharina auch neue heiße Bilder auf Instagram. Darauf zeigt sich die Beauty in einem grünen Bikini und schreibt dazu: "Deine tägliche Dosis Gemüse." Unzählige Kommentare lassen darauf schließen, dass den Fans gefällt, was sie da zu sehen bekommen.