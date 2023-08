Hochstein-Ex attackiert Miss Nahlik

Lenny Hochsteins Noch-Gattin erhebt schwere Vorwürfe gegen Nahlik.

Scheidung. Diese Liebes-Geschichte liefert viel Stoff für eine Seifenoper. Die kürzlich geschiedene Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik (27) ist erneut verlobt. Schönheitschirurg Lenny Hochstein (57) hielt in Ibiza mit einem Traum-Klunker um ihre Hand an.

Während sich die Schwiegermutter in spe und Freunde für das Paar freuen, sind andere gar nicht glücklich darüber. Im Internet wird die hübsche Wienerin aus dem Lager der Noch-Gattin The Real Housewives of Miami-Star Lisa Hochstein angefeindet. Als „Mätresse“ und „Ehebrecherin“ wird sie bezeichnet.

Anschuldigungen und Gerichtsstreit inklusive

Vorwürfe. Auch die Ex selbst erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Lenny und Katharina. Nahlik habe dafür gesorgt, dass sie und ihre Kinder aus der 52-Millionen-Dollar Villa in Miami ausziehen mussten, und sei in Unterwäsche vor ihren Kindern herumgelaufen. Lenny Hochstein verwies auf einen Ehevertrag, den Lisa unterschrieben habe. Darin sei festgehalten, dass sie im Falle einer Scheidung das Haus verlassen müsse.

Der Rosenkrieg läuft vor Gericht weiter. Es geht um Millionen. Apropos Millionen. Der 12-karätige Verlobungsring, den Lenny seiner Miss geschenkt hat, soll ca. eine Million Dollar (910.000 Euro) wert sein.

Für Nahlik bleibt nur zu hoffen, dass sie bald ein Happy End feiern kann.