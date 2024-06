× Mager-Alarm um Austro-Model bei Bikini-Show

Die einstige Miss Vienna zeigt in Miami einmal mehr was sie hat. Als Model ist Katharina Nahlik vor allem mit wenig Stoff gern gebucht.

Immer wieder sorgte Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik (28) in der Vergangenheit mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Die Achterbahnfahrt mit Ex-Mann Shilo Mazepa und dann die Blitz-Verlobung mit Beauty-Doc Lenny Hochstein. Katharina weiß, was sie will. Auch beruflich lässt sie zurzeit wieder aufhorchen, denn gerade läuft sie in ihrer Wahlheimat Miami für die Swim Week.

Ex-Miss zählt zu den meistgebuchten Models der Swim Week

Dabei zählt die Austro-Beauty mittlerweile zu den beliebtesten Gesichtern am Catwalk. Katharina lief heuer bereits für Marken wie Sinesia Karol, Wilhelmina Miami und Cupshe.

© Getty Images ×

Nahlik im Mager-Wahn?

Instagram-Fans sorgen sich bei den Bildern der Fashion-Show um Katharina Nahlik. Schließlich war sie immer für ihre wunderschönen Kurven bekannt. Davon ist im Moment nicht viel übrig: "Sie sieht krank aus", schreibt ein besorgter User. "Viel zu dünn", kommentiert eine andere.

Hat Nahlik bereits was machen lassen?

Manche fragen sich, ob Nahlik Po-Implantate hat. Der Großteil der Kommentare ist aber positiv.