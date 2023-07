Ex-Miss Nahlik: Verlobung mit Beauty-Doc!

Erst im Mai war für Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik endlich die Scheidung durch. Jetzt sagt sie schon wieder da. Romantik-Antrag ihres US-Beauty-Doc Lenny Hochstein auf Ibiza

Ein traumhafter Sonnenuntergang über Es Vedrá in Ibiza, ein Kniefall am Gipfel einer privaten Grotte und ein funkelnder Mega-Klunker. Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik (27) zeigt auf Instagram ihr ganzes Liebesglück. Am Samstag hat US-Beauty-Doc Lenny Hochstein (57) um ihre Hand angehalten. „Er bat darum, mich für immer zu stehlen!“ strahlt sie mit der Abendsonne um die Wette.

Das Happy-End nach turbulenten Zeiten: Erst im April war für Nahlik die Scheidung von US-Diplomat Shilo Mazepa endlich durch. Nach unschönem Rosenkrieg inklusive Maulkorberlass und 53.000 Euro Rückzahlung von Mazepa.

Auch ihr Zukünftiger hatte mit seiner Ex, "The Real Housewives of Miami"-Star Lisa Hochstein zu kämpfen. Nahlik hatte gegen sie vor Gericht sogar eine einstweilige Verfügung eingebracht. Die Scheidung war gar erst im Mai durch. Doch nun jubelt auch Nahliks zukünftige Schwiegermama, Marina Hochstein, über das neue Liebesglück ihres Sohnes: Ich freue mich, dass du dieses Mal eine Frau bekommst, die dich liebt und respektiert. Das hattest du in deiner früheren Ehe ja sicher nicht!“