Das bekam Ex-Miss nach Scheidung

Nahliks Ex-Mann Shilo Mazepa stimmte zu, ihr 53.000 Euro zurückzuzahlen.

Rosenkrieg. So schön die Traumhochzeit in Italien im Frühsommer 2019 war, so unschön war der Rosenkrieg, der bis vor Kurzem andauerte. Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik (27) und US-Diplomat Shilo Mazepa sind jetzt jedoch offiziell geschiedene Leute. „Wir haben uns in einem Schlichtungsverfahren geeinigt. Die Scheidung war einvernehmlich“, sagte Nahlik gegenüber ÖSTERREICH.

Gerichtsdokumente liegen ÖSTERREICH vor

Vor einem Monat reichte Nahlik noch einen Maulkorberlass gegen ihren Ex-Mann ein. Darin ist angeführt, dass er keine Lügengeschichten über Katharina verbreiten dürfe. Außerdem müsse er ihr ca. 53.000 Euro zurückzahlen, da er diese unerlaubt von ihren Konten behoben habe. Sie habe zu der Zeit bereits mehr verdient als Mazepa. „Er hat sich einfach Luxus-Hotels gebucht oder sich selbst Geld überwiesen. Mir war das nicht bewusst“, erzählt Katharina.

Nahliks aktuellem Freund, Beauty-Doc Lenny Hochstein (56), steht der Rosenkrieg noch bevor. Er lebt gerade selbst in Scheidung von Lisa Hochstein.