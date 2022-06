Scheidungskrieg wegen Austro-Miss

Wie berichtet, ist Ex-Miss Vienna Katharina Mazepa die neue Freundin von Beauty-Doc Lenny Hochstein. Der ist jedoch noch verheiratet, genauso wie Mazepa selbst

Wie die Daily Mail berichtet, soll "The Real Housewives of Miami"-Star Lisa Hochstein jetzt gegen ihren Noch-Ehemann "Busengott" Lenny Hochstein vorgehen wollen. Er habe sich fürchterlich verhalten und mit seiner neuen Freundin, Austro-Model Katharina Mazepa (26) dafür gesorgt, dass sie und ihre Kinder aus der 52-Millionen-Dollar-Villa in Miami ausziehen mussten. Gleichzeitig wirft sie der feschen Österreicherin vor, mit ihren Kindern Kontakt gehabt zu haben, der schädlich für die Minderjährigen sei.



Lenny und Lisa Hochstein mit ihren Kindern

Kampf um die Villa

Lisa Hochstein wolle jetzt exklusiv Zugang zum Anwesen haben, nachdem Lenny vor Gericht darum gebeten hatte, sie rauszuwerfen, da sie in einem Ehevertrag unterschrieben habe, dass sie die Villa verlassen würde, falls es zur Scheidung käme. Zudem verbietet sie Mazepa den Kontakt mit ihren Kindern. Das soll alles aus den Gerichtsunterlagen hervorgehen. Vor einigen Wochen erst machte der Schönheitschirurg seine neue Beziehung zum österreichischen Model offiziell. Damals hieß es, er habe seine Frau betrogen. Sowohl Mazepa, als auch Hochstein sehen das anders und beteuern, dass Lisa sehr wohl von ihren Treffen gewusst habe. Die Schlammschlacht hat gerade erst begonnen...