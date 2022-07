Ex-Miss Mazepa zieht jetzt gegen US-Star vor Gericht

Cybermobbing: Katharina Mazepa setzt sich nun gegen Lisa Hochstein zur Wehr.

Rosenkrieg. Wie berichtet, ist Ex-Miss Katharina Mazepa (26) seit Kurzem mit US-Beauty-Doc Lenny Hochstein liiert. Dessen Noch-Gattin, The Real Housewives of Miami-Star Lisa Hochstein (40), behauptete in den ­Medien, Mazepa hätte sich dazwischen gedrängt, ihre Familie zerstört. In Wirklichkeit soll sie aber genau gewusst haben, dass Katharina und Lenny ein Paar sind. Mazepa erzählt davon, dass Hochstein unter Fake-Accounts Bilder von ihr kommentiert, ihr gar mit Abschiebung drohe.

Recht. Dagegen wehrt sich die Austro-Beauty jetzt. Sie hat vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Lisa Hochstein eingebracht. Am 15. August um 13.50 Uhr gibt es dazu eine Anhörung. Mazepa und der neue Mann an ihrer Seite sind gerade auf Österreichbesuch, damit er ihre Familie kennenlernt. Es wird also ernst.