Grüne fordern Verbot von Rammstein-Konzerten in Wien

Ein Konzert von Rammstein könne kein sicherer Ort für Frauen sein.

Mehrere Frauen erhoben zuletzt Vorwürfe der sexuellen Übergriffigkeit gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Sie reichen vom Ausnützen des Machtverhältnisses mit Fans bis hin zu mutmaßlicher Vergewaltigung. Die Band hielt sich bislang größtenteils bedeckt, kündigte aber eine eigene Untersuchung der Vorwürfe an (es gilt die Unschuldsvermutung).

Nun werden auch die geplanten Wien-Konzerte am 26. und 27. Juli zum Politikum: Vorab wurde nun eine Petition gegen die Rammstein-Auftritte gestartet. "Die Veranstalter müssen die Konzerte absagen, bis alle Missbrauchsvorwürfe geklärt sind", fordern die Initiatoren.

Grüne für Absage

Für eine Absage der Konzerte treten nun auch die Grünen ein. "Angesichts der massiven Vorwürfen ist für uns Grüne Frauen klar, dass dringend gehandelt werden muss, um Konzerte sicher für Frauen zu gestalten und sexualisierte Übergriffe zu verunmöglichen“, so Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen, in einer Aussendung. "Reihen Null müssen gänzlich unterbunden werden, es braucht verpflichtende Safe Spaces in Konzert-Locations und Awareness-Teams vor Ort, an die man sich im Fall der Fälle wenden kann". Veranstalter seien "in der Pflicht, entsprechende Maßnahmen und eine Zero Tolerance Policy umzusetzen“, sagt Disoski.

„Den Veranstalter:innen muss nach Bekanntwerden dieser schweren Vorwürfe klar sein, dass ein Konzert dieser Band kein sicherer Ort für Frauen ist. Solange die Vorwürfe nicht restlos geklärt sind, müssen diese Konzerte in Wien abgesagt werden. Es liegt in der Verantwortung der Veranstalter:innen Arcadia-Live sowie der Betreiber:innen des Ernst-Happel-Stadions mutmaßlichen Tätern keine Bühne zu bieten“, betont Viktoria Spielmann.

Raab fordert Schutz-Konzepte für Wien

Betroffen. Auch Frauenministerin Susanne Raab schaltete sich in die Debatte ein: "Die Videos und Berichte vieler Frauen über sexuelle Gewalt bei Rammstein-Konzerten schockieren und machen mich sehr betroffen", schrieb die ÖVP-Ministerin auf Twitter.





