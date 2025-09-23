Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Patricia Kaiser und Andreas Rock
© Instagram

Bei Wiesn

Liebes-Outing für Ex-Miss Patricia Kaiser und Andreas Rock

23.09.25, 09:02
Teilen

Gerüchte gab es schon länger, jetzt folgt das erste Posting auf Instagram. Das Model und der Unternehmer zeigen sich ganz verliebt auf dem Oktoberfest. 

Pärchen-Debüt auf der Münchner Wiesn: Patricia Kaiser (41), einst „Miss Austria“ und TV-Moderatorin, und Andreas Rock, der Ex-Mann von Ö3-Star Elke Rock. Schon seit Wochen kursierten Gerüchte über eine mögliche Beziehung – bislang wollte Kaiser auf Nachfrage von oe24 allerdings keine Stellung beziehen. Nun ist alles klar: die beiden zeigen sich erstmals öffentlich Arm in Arm.

Mehr lesen: 

Mit einem strahlenden Lächeln und Lebkuchenherz posierten sie auf dem Münchner Oktoberfest. Damit machen die frisch Verliebten ihre Beziehung offiziell und setzen allen Spekulationen ein Ende.

Patricia Kaiser schmiegt sich auf der Wiesn in Andreas Rocks Arm. 

Patricia Kaiser schmiegt sich auf der Wiesn in Andreas Rocks Arm. 

© Instagram
 

Patchwork-Familie

Patricia Kaiser scheint endlich wieder ihr Glück gefunden zu haben, seit sie sich 2018 von ihrem früheren Partner Daniel Wolf scheiden ließ. Mit ihm hat sie zwei Kinder: Tochter Lena und Sohn Luca. Auch Andreas Rock bringt Familienerfahrung mit – er hat mit seiner Ex-Frau Elke Rock ebenfalls ein Kind.

 


 

Nun also ein neues Kapitel: Patricia Kaiser und Andreas Rock strahlen ihr privates Glück in die Öffentlichkeit. Und spätestens seit diesem Auftritt darf jeder sehen, was sich schon länger angedeutet hat – sie sind ein Paar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden