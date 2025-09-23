Liebes-Outing für Ex-Miss Patricia Kaiser und Andreas Rock

Gerüchte gab es schon länger, jetzt folgt das erste Posting auf Instagram. Das Model und der Unternehmer zeigen sich ganz verliebt auf dem Oktoberfest.

Pärchen-Debüt auf der Münchner Wiesn: Patricia Kaiser (41), einst „Miss Austria“ und TV-Moderatorin, und Andreas Rock, der Ex-Mann von Ö3-Star Elke Rock. Schon seit Wochen kursierten Gerüchte über eine mögliche Beziehung – bislang wollte Kaiser auf Nachfrage von oe24 allerdings keine Stellung beziehen. Nun ist alles klar: die beiden zeigen sich erstmals öffentlich Arm in Arm.

Mit einem strahlenden Lächeln und Lebkuchenherz posierten sie auf dem Münchner Oktoberfest. Damit machen die frisch Verliebten ihre Beziehung offiziell und setzen allen Spekulationen ein Ende.

Patricia Kaiser schmiegt sich auf der Wiesn in Andreas Rocks Arm. © Instagram

Patchwork-Familie

Patricia Kaiser scheint endlich wieder ihr Glück gefunden zu haben, seit sie sich 2018 von ihrem früheren Partner Daniel Wolf scheiden ließ. Mit ihm hat sie zwei Kinder: Tochter Lena und Sohn Luca. Auch Andreas Rock bringt Familienerfahrung mit – er hat mit seiner Ex-Frau Elke Rock ebenfalls ein Kind.





Nun also ein neues Kapitel: Patricia Kaiser und Andreas Rock strahlen ihr privates Glück in die Öffentlichkeit. Und spätestens seit diesem Auftritt darf jeder sehen, was sich schon länger angedeutet hat – sie sind ein Paar.