Ex-Miss Austria Dragana Stankovic hat geheiratet

Nach ihrem Junggesellinnen-Abschied im Juli trat die einstige Miss Austria Ende August vor den Traualtar

Seit fünf Jahren sind Ex-Miss Austria von 2016 Dragana Stankovic und ihre Moritz Schwack bereits ein Herz und eine Seele. Jetzt hoben sie ihre Liebe auf das nächste Level. Das Paar gab sich am Wochenende im italienischen Simione am Gardasee das Ja-Wort.

Auf Instagram ließ sie ihre Fans an ihrer Traumhochzeit teilhaben. "Wir haben gerade unsere absolute Traumhochzeit erlebt. Das schönes Wochenende unseres Leben. Es fühlt sich noch immer unwirklich an", postete sie in ihrer Story und zeigte Fotos von ihrem schönsten Tag - dem 30. August.

© zVg

Geheiratet wurde in der Villa Cortine Palace mit traumhaften Blick über den See. Drei Tage lang wurde in Italien mit Freunden und Familie gefeiert - gestartet hat es mit einem Polterabend auf Ibiza.

Dragana Stankovic feiert ihren Jungesellinnen-Abschied. © Instagram

Gemeinsam mit ihren sieben besten Freundinnen erobertr das Austro-Model die Hotspots der Baleareninsel. Ein Highlight ihres Junggesellinnenabschieds: Ein glamouröser Abend im legendären Club Lío, wo Dragana und ihre Mädels ausgelassen tanzten und feierten.