So geht es Carmen Geiss nach der Gehirn-OP

Carmen Geiss hat sich über Instagram aus dem Krankenhaus gemeldet. Die gute Nachricht: Die Hirn-OP ist nach Plan verlaufen.

Am Dienstag schrieb die Promi: "Ihr Lieben, eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir so viel Kraft". Sie setzte fort: "Ich habe einfach die besten Fans der Welt, und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin".

Auf dem dazugehörigen Bild liegt Carmen Geiss im Krankenhausbett. Ein großes Pflaster klebt auf ihrem Kopf.

"Einer Operation am Gehirn unterziehen"

Am Montag schockte der TV-Star ihre Fans. Sie meldete, dass sie sich "einer Operation am Gehirn unterziehen" müsse. Carmen Geiss stürzte Treppen hinunter und hat sich dabei "ein Hämatom zugezogen, das jetzt operativ entfernt werden muss".

Eingriff gut überstanden

Wo der Unfall passiert ist, ist derzeit unbekannt. Ebenfalls ist bisher unbekannt, in welchem Krankenhaus sie operiert wurde. Das Wichtigste: Carmen Geiss hat die Operation gut überstanden.

Sie hat sich in ihrem Instagram-Posting bei ihren Fans bedankt: "Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an euch für eure Liebe".