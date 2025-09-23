DAS ist Cathy Hummels neuer Rosenkavalier

Cathy Hummels feierte ihr ganz eigenes Oktoberfest - der "WiesnBummel", wie sie sagt, ihr "Herzensprojekt". Dort sind eigene, besondere Gäste geladen. Einer davon könnte es ihr ganz besonders angetan haben.
Wie Cathy Hummels gegenüber der deutschen "Bild" erklärt: „Der WiesnBummel ist mein Herzensprojekt – hier kommen Menschen zusammen, die für Lebensfreude, Vielfalt und Miteinander stehen. Genau das macht ihn so begehrt und einzigartig.“
Insgesamt kamen 250 Gäste zusammen. Auf dem Programm standen Beauty, Styling und Dirndl-Finish für das perfekte Wiesn-Outfit. Obwohl das Wetter kippte, wurde drinnen weitergefeiert: Die Promis kamen dort in Schampus-Laune, während Cathy und Comedian Oliver Pocher die Bühne rockten, wie die "Bild" berichtet.
Üppiger Blumenstrauß - ganz viele Rosen für Cathy
Von einem ihrer Gäste bekam die blonde Schönheit während dem Events allerdings auch einen großzügigen Blumenstrauß überreicht. Und zwar von Ex-Rosenkavalier Paul Janke. Er war 2012 der "Bachelor".
Paul dürfte ihr neuer Rosenkavalier sein! Optisch würden die beiden zumindest sehr gut zusammenpassen.