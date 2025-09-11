Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
Cathy Hummels
© Getty Images

TV-Spekulationen

Brisantes Gerücht um Cathy Hummels

11.09.25, 16:44
Teilen

Hammer-Gerücht um Moderatorin Cathy Hummels! Laut Medienberichten soll die blonde Schönheit den nächsten Schritt ihrer Karriere-Leiter erklimmen. 

Laut Medienberichten soll Cathy Hummels, Moderatorin und Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (36), in der neuen Staffel der RTL-Show „Die Verräter“ dabei sein.

Offiziell hat RTL bisher keine Kandidatinnen oder Kandidaten genannt. Auf Anfrage der "Bild" hieß es lediglich: „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“ Aus Produktionskreisen verlautete jedoch, dass die Münchnerin bereits für Dreharbeiten vor der Kamera gestanden habe.

So funktioniert die Show

„Die Verräter“ ist seit 2023 ein Überraschungserfolg für RTL. 16 Promis kämpfen in einem Schloss um einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro. Einige werden zu „Verrätern“ bestimmt und versuchen, die übrigen „Loyalen“ zu täuschen und rauszuwerfen. Während das Publikum die Rollen kennt, bleibt dies den Mitspielern verborgen. „Intrigen, Täuschung und Psychospielchen garantiert“, heißt es über das Format.

Passt Cathy Hummels ins Spiel?

Die Münchnerin studierte BWL, arbeitet als TV-Moderatorin, Buchautorin und Influencerin. Auf Instagram setzt sie sich häufig mit Mental-Health-Themen auseinander – gute Voraussetzungen, um „einen kühlen Kopf zu bewahren“. Ob ihr das gelingt, wird sich zeigen.

Erfolgsformat für RTL

Moderatorin Sonja Zietlow ist das Gesicht der Sendung.

In früheren Staffeln waren u. a. Mirja du Mont (49), Charlotte Würdig (47) und Motsi Mabuse (44) dabei. Für die kommende Staffel soll laut Informationen auch Hardy Krüger jr. (57) vorgesehen sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden