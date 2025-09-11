Brisantes Gerücht um Cathy Hummels

Hammer-Gerücht um Moderatorin Cathy Hummels! Laut Medienberichten soll die blonde Schönheit den nächsten Schritt ihrer Karriere-Leiter erklimmen.

Laut Medienberichten soll Cathy Hummels, Moderatorin und Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (36), in der neuen Staffel der RTL-Show „Die Verräter“ dabei sein.

Offiziell hat RTL bisher keine Kandidatinnen oder Kandidaten genannt. Auf Anfrage der "Bild" hieß es lediglich: „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“ Aus Produktionskreisen verlautete jedoch, dass die Münchnerin bereits für Dreharbeiten vor der Kamera gestanden habe.

So funktioniert die Show

„Die Verräter“ ist seit 2023 ein Überraschungserfolg für RTL. 16 Promis kämpfen in einem Schloss um einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro. Einige werden zu „Verrätern“ bestimmt und versuchen, die übrigen „Loyalen“ zu täuschen und rauszuwerfen. Während das Publikum die Rollen kennt, bleibt dies den Mitspielern verborgen. „Intrigen, Täuschung und Psychospielchen garantiert“, heißt es über das Format.

Passt Cathy Hummels ins Spiel?

Die Münchnerin studierte BWL, arbeitet als TV-Moderatorin, Buchautorin und Influencerin. Auf Instagram setzt sie sich häufig mit Mental-Health-Themen auseinander – gute Voraussetzungen, um „einen kühlen Kopf zu bewahren“. Ob ihr das gelingt, wird sich zeigen.

Erfolgsformat für RTL

Moderatorin Sonja Zietlow ist das Gesicht der Sendung.

In früheren Staffeln waren u. a. Mirja du Mont (49), Charlotte Würdig (47) und Motsi Mabuse (44) dabei. Für die kommende Staffel soll laut Informationen auch Hardy Krüger jr. (57) vorgesehen sein.