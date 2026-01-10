Geissens: Damit verdienen Davina und Shania ihr eigenes Geld

Die beiden Töchter von Robert und Carmen Geiss wollen auf eigenen Beinen stehen.

Zwischen Monaco und Saint-Tropez leben Carmen (60), Robert (61), Davina (22) und Shania (21) Geiss seit rund 15 Jahren das „Jetset-Leben“ und stehen mit ihrer Familie regelmäßig vor der Kamera – vor allem in der Reality-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie. Dieses Jubiläum nutzt die Familie nun für ein offenes Gespräch über ihren Lebensunterhalt, Eigenständigkeit und Zukunftspläne.

Eigene Show

Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau betont Davina: „Von nichts, kommt auch nichts!“ und erklärt, wie wichtig es ihr und Shania ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie verdienen nicht nur durch den Namen „Geiss“, sondern über eigene Projekte und Aktivitäten, mit denen sie „mittlerweile unseren eigenen Lebensunterhalt“ bestreiten. Dazu zählen sämtliche Einnahmen aus ihrer eigenen Sendung „Davina & Shania – We love Monaco“ und verschiedenen weiteren Aktivitäten.

© Getty

Ein zentraler Baustein ihres Einkommens ist ihre eigene TV-Sendung, die es ihnen ermöglicht, regelmäßig Gagen zu erhalten – auch wenn genaue Zahlen nicht öffentlich sind. Die Show läuft auf RTLZWEI und begleitet die Schwestern in ihrem Alltag weitgehend eigenständig von den Eltern.

Neben dem Fernsehformat nutzen Davina und Shania ihre Reichweite auf Social Media (z. B. Instagram), um Geld zu verdienen. Durch Kooperationen mit Marken und Werbeposts können Influencer mit einer großen Follower-Zahl mehrere Tausend Euro im Monat verdienen. Die beiden bewerben Produkte und Dienstleistungen, was ebenfalls zu ihren Einnahmen beiträgt.

Eigene Kollektionen und Unternehmertum

Beide sind auch als Unternehmerinnen aktiv:

Shania hat bereits 2018 eine eigene Schmucklinie lanciert,

Davina folgte 2021 mit einer Modekollektion (z. B. Hoodies und Jogginghosen) unter dem Label Geiss’ DG. Diese Produkte konnten von Fans gekauft werden und bildeten eine zusätzliche Einnahmequelle.

Carmen und Robert unterstützen die Idee der Eigenständigkeit: Sie haben ihren Töchtern von Anfang an beigebracht, wie wichtig es ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen und zugleich mit Geld verantwortungsvoll umzugehen. Die beiden betonen im Gespräch, dass sie selbst keinen Ruhestand geplant haben und weiterhin aktiv und kreativ arbeiten wollen.