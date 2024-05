Waggonbrand sorgte für Großeinsatz auf Kärntner Bahnhof

Wegen eines technischen Defektes an einem Stromnehmer der Lok geriet ein Waggon am Bahnhof Arnoldstein in Brand.

Kärnten. Am Samstag um etwa 20 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zu einem Brand-Einsatz am Bahnhof Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) aus. Die Plane eines Waggons, der mit Wachsgranulat beladen war, hatte sich entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein sprach von einem "massiven Brandgeschehen", das einen stundenlangen Einsatz zur Folge hatte. Die Brandursache war ein technischer Defekt an einem Stromnehmer der Lok und in weiter Folge an der Oberleitung. Dadurch entzündete sich die Plane des Waggons, der mit Wachsgranulat beladen war. Im Einsatz standen zunächst die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein sowie die FF Seltschach-Agoritschach und Pöckau-Lind. Der Einsatzort lag direkt neben dem Rüsthaus und so konnte das Feuer besinders rasch wahrgenommen werden. Die Feuerwehren Thörl-Maglern, Freiwillige Feuerwehr Siebenbrünn-Riegersdorf, Freiwillige Feuerwehr Fürnitz und Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf wurden nachalarmiert. Nach Freigabe der Bahnstrecke bzw. der Oberleitung wurde ein umfassender Schaumangriff durchgeführt, welcher den erwünschten Löscherfolg brachte. Die ATS-Trupps (Atemschutzgerätträger) wurden mehrmals eingesetzt und die ATS-Flaschen direkt im Gerätehaus Arnoldstein gefüllt. Weiters wurde der Landeschemiker verständigt. Lesen Sie auch Wilde Verfolgungsjagd: Polizeiauto beschädigt, 7 Festnahmen In der Nacht auf Sonntag lieferten sich mehrere amtsbekannte Jugendliche eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Bezirk Braunau.

