Wilde Verfolgungsjagd: Polizeiauto beschädigt, 7 Festnahmen

In der Nacht auf Sonntag lieferten sich mehrere amtsbekannte Jugendliche eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Bezirk Braunau.

Oberösterreich. In der Nacht auf Sonntag entzogen sich mehrere Jugendliche in einem Auto bei Braunau einer Anhaltung. Daraufhin nahm die Polizei die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Nach einer 40-minütigen Nachfahrt war in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau am Inn im Innviertel) Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr Endstation für den Lenker und seinen sechs Pkw-Insassen. Bei den gestoppten Personen handelt es sich um sieben amtsbekannte Jugendliche, die wegen Drogendelikten dem Suchtgiftmilieu zugeordnet werden.

© zVg ×

Die Tatverdächtigen wurden vorerst festgenommen und auf die Polizeiinspektion gebracht. Die Einvernahmen erfolgen heute, wie ein Polizeisprecher gegenüber oe24 bestätigt.

Hier wird das beschädigte Fluchtauto abgeschleppt. © zVg ×

An der Verfolgungsjagd waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz – ein Polizeiauto wurde beschädigt. Das ebenfalls beschädigte Fluchtauto wurde abgeschleppt.