Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Spital

Senior trieb in March: Von Passanten reanimiert

© GettyImages Jaromir
Aufmerksame Passanten brachten den Senior ans Ufer und begannen mit der Wiederbelebung.
OE24 auf Google bevorzugen

. Ein Mann ist am Montag in Angern im Bezirk Gänserndorf in die March gestürzt und von der Strömung abgetrieben worden. Aufmerksame Passanten konnten die Person ans Ufer retten und begannen umgehend mit der Wiederbelebung, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich. Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde der Senior vom Hubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen.

Auch interessant

Syrer (16) brach Cousin den Kiefer

Serie an Säure-Einbrüchen: Täter schlugen 17 Mal zu

Unfallserie fordert drei Todesopfer

Opfer stabilisiert

Die Rotkreuz-Mitglieder wurden in enger Kooperation mit der Feuerwehr mittels Zillen zur Einsatzstelle gebracht. "Durch das rasche und engagierte Handeln der Ersthelfer und die professionelle Zusammenarbeit konnte die Person wiederbelebt und der Kreislauf stabilisiert werden", hieß es. Warum der Mann im Bereich der Fähre im Wasser getrieben war, war vorerst nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Unwetter! Festspielhaus überschwemmt

190 km/h auf Reichsbrücke: Wiener Polizei stoppt Raser

Tochter erstickte eigene Mutter: Einweisung droht

Unfallserie fordert drei Todesopfer

Bub (7) von Auto erfasst und weggeschleudert

Große Suchaktion: Vermisster Wanderer entdeckt

Serie an Säure-Einbrüchen: Täter schlugen 17 Mal zu

Mutter (86) wollte Tochter mit Schlaftabletten töten

Senior trieb in March: Von Passanten reanimiert

Syrer (16) brach Cousin den Kiefer