Spital
Senior trieb in March: Von Passanten reanimiert
NÖ. Ein Mann ist am Montag in Angern im Bezirk Gänserndorf in die March gestürzt und von der Strömung abgetrieben worden. Aufmerksame Passanten konnten die Person ans Ufer retten und begannen umgehend mit der Wiederbelebung, berichtete das Rote Kreuz Niederösterreich. Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde der Senior vom Hubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen.
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Opfer stabilisiert
Die Rotkreuz-Mitglieder wurden in enger Kooperation mit der Feuerwehr mittels Zillen zur Einsatzstelle gebracht. "Durch das rasche und engagierte Handeln der Ersthelfer und die professionelle Zusammenarbeit konnte die Person wiederbelebt und der Kreislauf stabilisiert werden", hieß es. Warum der Mann im Bereich der Fähre im Wasser getrieben war, war vorerst nicht bekannt.
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