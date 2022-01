Abgeschobene Schülerin (12) wieder in Wien

Ein unter Protest abgeschobenes Mädchen durfte wieder nach Wien einreisen.

Wien. Die Abschiebung vor fast genau einem Jahr hatte für einen Aufschrei gesorgt. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde die 12-jährige Tina – bestens integrierte Gymnasiastin – gemeinsam mit ihrer Familie abgeholt, in einen Flieger gesetzt und nach Georgien abgeschoben. In das Heimatland ­ihrer Eltern, wo sie niemanden kannte und die Sprache nicht verstand.

Doch jetzt das verspätete Happy End, wie das aktuelle profil berichtet. Vergangenen Donnerstag landete Tina um 13.30 Uhr auf dem Flughafen in Schwechat.

Ein Schülervisum ermöglichte die Rückkehr für das Mädchen, Tina wird bei einer Gastfamilie unterkommen und wieder ins Gymnasium gehen.

Ihre Familie aber muss in Tiflis bleiben. Darunter Tinas Schwester Lea (5), die sie heute schon sehr vermisst.