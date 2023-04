× Babler bei SPÖ-Fans vor Doskozil

Burgenlands Hans Peter Doskozil hat es bei der SPÖ-Klientel schwer.

Wien. Müsste vom 24. April bis 10. Mai die Gesamtbevölkerung über die SPÖ-Chefetage abstimmen – nun, dann ergäbe sich ein klares Bild: In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH (1.000 Online-Interviews vom 17. bis 19. April, maximale Schwankung 3,2 %) halten immerhin 24 % Hans Peter Doskozil für den besten Parteichef, nur 17 % hätte die amtierende SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner und 14 % würden den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler wählen.

© oe24 ×

SPÖler am Wort. Nur: Abstimmen werden halt die 150.000 SPÖ-Mitglieder. Und wenn die auch nur ansatzweise so ticken wie die SPÖ-Wählerinnen und -Wähler in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage, dann sieht es für Doskozil nicht allzu rosig aus; zwar sagen gleich 36 % der SP-Fans, der Burgenländer mit wenig Berührungsängsten zu FPÖ-Inhalten könne Wahlen gewinnen. Doch nur 20 % der Rot-Fans halten „Dosko“ für den besten Parteichef. Da liegt Rendi weiter mit überzeugenden 38 % auf Platz 1. Doskozil wurde inzwischen sogar von Babler überholt, der auf 25 % kommt.

© oe24 ×

© oe24 ×



Ganz schlimm ist es aber um die Integrationsfähigkeit Doskozils bestellt: Nur 17 % trauen ihm zu, die zerstrittene Partei wieder einen zu können – bei Babler sind es gleich 33 %.