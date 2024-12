Ärztlicher Leiter von Sturm Graz operierte Hirscher

Dr. Jürgen Mandl ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie. Er ist auch sporttraumatologischer Leiter des Ärzteteams des heimischen Fußball-Meisters SK Sturm Graz.

Nach einer MR-Aufnahme in der Praxis von Dr. Harald Aufmesser in Radstadt wurde Marcel Hirscher in die Steiermark gebracht, wo er sich bei den Spezialisten Dr. Jürgen Mandl und Dr. Mark Passl einer Operation unterzog. Der Eingriff dauerte eineinhalb Stunden und verlief erfolgreich: „Das vordere Kreuzband im linken Knie war gerissen und der äußere Kapselapparat leicht in Mitleidenschaft gezogen, ansonsten waren keine Verletzungen feststellbar. Das sind für einen guten Heilungsverlauf unter den gegebenen Umständen bestmögliche Voraussetzungen. Die Physiotherapie kann ab sofort planmäßig beginnen“, sagen die behandelnden Ärzte in der Grazer Privatklinik Ragnitz. Marcel Hirscher wird noch zwei bis drei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Hirscher ist nicht der erste Ski-Patient der sich in Ragnitz unters Messer gelegt hat. Auch ÖSV-Nachwuchshoffnung Lisa Grill wurde vom Spezialisten-Team um Dr. Mandl im Februar 2024 erfolgreich operiert.