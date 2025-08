Fit im Urlaub: 5 clevere Tricks, um nicht zuzunehmen - ohne Verzicht

Im Urlaub Kalorien zählen? Auf keinen Fall! Aber den hart erarbeiteten Bikinibody gleich wieder zu verlieren, möchte auch niemand. Damit Sie Ihre Traumfigur nicht sofort aufgeben müssen, haben wir ein paar clevere Tricks für Sie. Und das Beste: Sie müssen dafür im Urlaub auf nichts verzichten!

Der Sommerurlaub bedeutet Sonne, Strand, Cocktails und köstliche Buffets. Doch leider kommen viele von uns nach dieser perfekten Auszeit mit ein paar zusätzlichen Kilos heim. Aber wer möchte nach Wochen der Erholung und dem hart erarbeiteten Bikinibody schon wieder in den Alltag starten und sich in seiner eigenen Haut unwohl fühlen? Keine Sorge, es gibt clevere Tricks, wie Sie Ihren Urlaub genießen können, ohne sich nach der Rückkehr Gedanken über ungewollte Kilos machen zu müssen.

Viel Wasser trinken

© Getty Images

Im Urlaub vergisst man oft, wie wichtig ausreichend Flüssigkeit für den Körper ist. Doch wer regelmäßig Wasser trinkt, hat weniger Lust auf Snacks und süße Versuchungen. Da Sie im Sommer durch Sonne und Aktivitäten viel Flüssigkeit verlieren, sollten Sie besonders darauf achten, den Wasserhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit hilft nicht nur gegen das Hungergefühl, sondern unterstützt auch die Verdauung und beugt Heißhungerattacken vor.

Alkohol: Schlauer trinken, weniger zunehmen

Natürlich darf der ein oder andere Drink im Urlaub nicht fehlen. Aber Achtung! Wenn Sie viel Alkohol trinken, steigt auch der Appetit – und das führt zu einem ordentlichen Kalorien-Exzess! Ein cleverer Trick ist es, nach jedem Glas Alkohol ein Glas Wasser zu trinken. So können Sie verhindern, dass Sie zu viel trinken und gleichzeitig Ihren Körper mit Flüssigkeit versorgen. Entscheiden Sie sich zudem lieber für leichtere Getränke wie Weißwein, Champagner oder Wodka Soda – sie enthalten weniger Zucker als süße Cocktails.

Bewegung einbauen

Ein bisschen Bewegung tut auch im Urlaub gut. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Spaziergang am Strand oder spielen Sie eine Runde Frisbee. Auf Sand verbrennt der Körper fast doppelt so viele Kalorien, wie auf festem Untergrund! Und wenn Sie auf den Aufzug im Hotel verzichten und die Treppen nehmen, haben Sie schon mal Kalorien verbrannt, ohne es zu merken.

Vorsicht am Buffet

© Getty Images

Ein All-Inclusive-Buffet bietet alles, was das Herz begehrt. Doch genau hier lauert eine der größten Kalorienfallen im Urlaub. Überangebot und die Versuchung, alles auszuprobieren, führen oft dazu, dass man mehr isst, als man eigentlich möchte.

Eine gute Strategie: Nehmen Sie sich einen kleinen Teller, der ist schnell gefüllt und Sie können so immer wieder zurückgehen, ohne sich zu überessen. Essen Sie am besten zuerst einen großen Salat oder viel Gemüse, so stillen Sie den Hunger und essen weniger von den kalorienreichen Hauptgerichten. Das Buffet wird ständig nachgefüllt, also müssen Sie nichts überstürzen und die letzten Reste holen.

Auf Snacks verzichten

Gerade im All-Inclusive-Urlaub lauern unzählige Snacks und süße Versuchungen an jeder Ecke. Bevor Sie zum Nachmittagskuchen greifen oder sich einen weiteren Snack vom Buffet holen, hören Sie kurz in sich hinein: Haben Sie wirklich Hunger? Oft essen wir aus Langeweile oder Gewohnheit. Wenn es Ihnen schwerfällt, auf Snacks zu verzichten, dann gönnen Sie sich den kalorienreichen Snack am Nachmittag aber verzichten dafür abends auf die Nachspeise.