× Für den Bikini-Body: Dieser Käse hilft beim Abnehmen

Für die perfekte Sommerfigur darf jetzt ganz bewusst Käse auf den Teller. Ja, richtig gelesen! Wer denkt, Käse sei beim Abnehmen grundsätzlich tabu, liegt falsch. Denn eine ganz bestimmte Sorte kann sogar dabei helfen, lästige Fettpolster, vor allem am Bauch, loszuwerden.

Der Sommerurlaub rückt näher, aber der Bikinibody lässt noch auf sich warten? Vor allem der Bauch gilt bei vielen als hartnäckige Problemzone, an der sich Fettpolster besonders schwer abbauen lassen. Die gute Nachricht: Für die Traumfigur müssen Sie sich nicht mit strengen Diäten quälen. Selbst Käse ist erlaubt, vorausgesetzt, Sie greifen zur richtigen Sorte. Hüttenkäse ist hier die ideale Wahl: Er unterstützt den Körper beim Fettabbau, ohne hungern zu müssen!



Mit Hüttenkäse zum Bikini-Body

Hüttenkäse, auch als körniger Frischkäse bekannt, ist ein echter Allrounder unter den Milchprodukten. Mit einem Proteingehalt von etwa 11–13 Gramm pro 100 Gramm liefert er dem Körper wertvolles Eiweiß, das nicht nur satt macht, sondern auch den Muskelaufbau unterstützt – ideal, wenn Sie neben dem Abnehmen auch straffer und fitter werden möchten.

© Getty Images ×

Anders als viele andere Käsesorten enthält Hüttenkäse kaum Fett (meist unter 5 %) und ist damit deutlich kalorienärmer. Das macht ihn zur perfekten Wahl für eine figurbewusste Ernährung.

Der Fettkiller-Effekt

Was Hüttenkäse besonders macht, ist sein hoher Anteil an Casein, einem langsam verdaulichen Milcheiweiß. Casein sorgt dafür, dass der Körper über Stunden mit Aminosäuren versorgt wird, was nicht nur lange satt macht, sondern auch den Blutzuckerspiegel stabil hält. Vor allem im Zusammenspiel mit Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung kann er ein starker Begleiter auf dem Weg zur Sommerfigur sein.

So integrieren Sie Hüttenkäse in den Alltag

© Getty Images ×

Ob süß oder herzhaft – Hüttenkäse ist extrem vielseitig. Morgens lässt er sich hervorragend mit Obst, Nüssen und etwas Honig kombinieren. Mittags kann er als Zutat in Salaten oder als Brotaufstrich dienen und abends bietet er eine leichte, sättigende Mahlzeit, die den Körper nicht belastet, den Schlaf nicht stört und die nächtliche Regeneration unterstützt.