× Harvard-Expertin verrät die 5 besten Workouts für den Beach-Body

Der Sommer naht und der Wunsch sich in Bikini, Badeanzug oder Badehose selbstbewusster zu fühlen steigt. Doch für die Strandfigur müssen wir nicht unbedingt ins Fitnessstudio. Eine Expertin der Elite-Uni Harvard verrät fünf effektive Trainings, die sich selbst für Faule hervorragend eignen.

Die erste Anlaufstelle beim Abnehmen ist oft das Fitnessstudio. Doch wer sich rundum wohl in seinem Körper fühlen möchte, muss dafür nicht stundenlang im Gym schwitzen. Denn laut Dr. I-Min Lee, Professorin an der Harvard Medical School, gibt es fünf Trainingsmethoden, die nicht nur den Körper effektiv in Form bringen, sondern auch das seelische Wohlempfinden stärken.

In ihrem Gesundheitsbericht "Starting to Exercise" hat die Expertin die fünf besten Workouts zusammengestellt, die den gesamten Körper straffen - ideal, um sich pünktlich zum Sommer fit im eigenen Körper zu fühlen. Ihr Fazit: Man muss keinen Halbmarathon laufen, um fit zu werden. Im Gegenteil: Sanfte Bewegungsformen können erstaunlich viel bewirken.

Laut Harvard: Die 5 besten Workouts für den Beach-Body

1. Schwimmen

Laut Dr. Lee ist Schwimmen das ideale Ganzkörpertraining. Es beansprucht nahezu alle Muskelgruppen, strafft den gesamten Körper und ist dabei gelenkschonend. Ein weiterer Pluspunkt: Beim Schwimmen schwitz man kaum, was viele als angenehmer empfinden als bei schweißtreibenden Workouts.

2. Krafttraining

Ob mit professionellen Geräten oder einfach mit Kurzhanteln zu Hause: Krafttraining zählt zu den effektivsten Methoden, um Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen. Auch hochintensives Intervalltraining (HIIT) gehört in diese Kategorie. Das Beste: Der Kalorienverbrauch bleibt auch nach dem Training hoch, der Nachbrenneffekt sorgt dafür, dass der Körper sogar im Ruhestand mehr Energie verbrennt.

3. Tai Chi

Die traditionelle chinesische Bewegungskunst kombiniert fließende Bewegungen mit bewusster Atmung und meditativen Elementen. Vor allem im Alter ist Tai Chi wertvoll, so Dr. Lee: "Das Gleichgewicht nimmt mit zunehmendem Alter ab - Tai Chi hilft, es zu erhalten."

4. Spazierengehen

Sogar regelmäßige Spaziergänge haben einen großen Effekt auf den Körper. Bereits 30 Minuten zügiges Gehen täglich kann beim Abnehmen helfen. Dr. Lees Tipp: Wer sich draußen bewegt, tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Psyche etwas Gutes.

5. Beckenbodentraining

Frauen und Männer profitieren von Beckenbodentraining. Die gezielte Kräftigung der tief liegenden Muskulatur wirkt sich positiv auf die Körpermitte und Haltung aus. Die Empfehlung der Harvard-Expertin: Die Muskulatur jeweils 10 Sekunden anspannen und entspannen, fünf Wiederholungen, vier- bis fünfmal täglich.