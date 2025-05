× Überraschend: Mit diesem Snack könnten Sie 100 Jahre alt werden

Laut einem Langlebigkeitsforscher hilft ein bestimmter Snack dabei, richtig alt zu werden. Das Überraschende daran: Ausgerechnet dieses Lebensmittel wird sonst kaum mit gesunder Ernährung in Verbindung gebracht.

Der renommierte Langlebigkeits-Experte Dan Buettner, bekannt aus der Netflix-Erfolgsdoku „How to Live to 100“ ist kein Unbekannter, wenn es um das Thema gesunde Lebensweise geht. Als Gründer der sogenannten Blue Zones – einer globalen Studie über Regionen mit der höchsten Lebenserwartung – beschäftigt er sich seit Jahren mit den Lebensgewohnheiten von Menschen, die auffallend lange und gesund leben.

Jetzt enthüllte Buettner einen Snack, den er selbst für optimal hält, wenn man gesund 100 Jahre alt werden möchte. Die Überraschung: Es handelt sich um ein Produkt, das wir normalerweise nicht mit gesunder Ernährung in Verbindung bringen.

Langlebigkeitsforscher entdeckt unerwartetes Superfood

Halten Sie Ihr Popcorn bereit: Gut, denn bei dem Snack handelt es sich tatsächlich um Popcorn! Ja, richtig gelesen. Das, was viele mit Butter, Salz und Kinoabenden verbinden, kann in seiner naturbelassenen Form ein echter Gesundheitsbooster sein. Wer es richtig zubereitet, also ohne Butterflut, ohne Salzlawine und ohne künstliche Aromen, hat einen erstaunlich gesunden Snack zur Hand, der nicht nur lecker ist, sondern dem Körper wirklich etwas Gutes tut.

Dan Buettner erklärt, dass luftgepopptes Popcorn besonders reich an Ballaststoffen ist, lange satt macht und den Blutzuckerspiegel stabil hält. Zudem enthält es eine beachtliche Menge an Polyphenolen, antioxidativen Pflanzenstoffen, die helfen können, Entzündungen im Körper zu bekämpfen und die Zellen zu schützen. In dieser Hinsicht übertrifft Popcorn laut Buettner sogar viele Gemüsesorten.

Popcorn allein reicht nicht

Natürlich sollte man realistisch bleiben. Popcorn allein wird niemanden unsterblich machen. Auch Dan Buettner betont: Es geht nicht darum, plötzlich Eimer voller Popcorn zu essen und auf ein Wunder zu hoffen. Der Snack kann ein sinnvoller Bestandteil einer insgesamt ausgewogenen, pflanzenbasierten Ernährung sein – ersetzt aber keinen gesunden Lebensstil.

Wer glaubt, Popcorn zusammen mit Alkohol, Zigaretten oder einer bewegungsarmen Lebensweise kombinieren zu können, irrt. Denn in den Blue Zones – etwa auf Okinawa in Japan oder in Sardinien – gehören neben bewusster Ernährung auch tägliche Bewegung, soziale Bindungen und ein stressfreier Alltag zum Lebensstil. Nur das Gesamtpaket scheint langfristig den gewünschten Effekt zu bringen.