× DAS ist die beste Ernährung, um möglichst lange zu leben

Eine neue Studie zeigt: Wer pflanzenbasiert isst und stark verarbeitete Lebensmittel meidet, erhöht seine Chancen auf gesundes Altern deutlich.

Wer sich gesund ernährt, lebt nicht nur länger – sondern vor allem besser. Das zeigt eine neue groß angelegte Studie, die Ende März im Fachjournal "Nature Medicine" veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse sind eindeutig: Menschen, die sich langfristig pflanzenbasiert und ausgewogen ernähren, haben deutlich bessere Chancen, im Alter körperlich und geistig fit zu bleiben.

Über 105.000 Teilnehmer:innen wurden über viele Jahre hinweg begleitet. Das Ergebnis: Wer sich nach dem sogenannten Alternative Healthy Eating Index (AHEI) oder der mediterranen Ernährung richtete, hatte fast doppelt so gute Chancen, mit 75 Jahren gesund zu sein – also frei von chronischen Krankheiten, geistig wach und körperlich aktiv.

Gemüse statt Fleisch ist der Schlüssel zu einem langen, gesunden Leben

Im Mittelpunkt der Studie steht die Qualität der Ernährung. Besonders günstig wirkt sich eine Ernährung aus, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und gesunden Fetten ist. Zucker, rotes Fleisch und stark verarbeitete Lebensmittel sollten hingegen möglichst selten auf dem Teller landen.

„Diese bahnbrechenden Erkenntnisse bestätigen erneut, wie entscheidend unsere tägliche Ernährung für den sogenannten Healthspan ist – also die Jahre, in denen wir bei guter Gesundheit leben“, erklärt Dr. Nadine Gutmann, Immunologin beim österreichischen Institut SIPCAN. „Wer auf frische, möglichst unverarbeitete Lebensmittel setzt, kann nicht nur chronischen Erkrankungen vorbeugen, sondern auch die Lebensqualität im Alter maßgeblich verbessern.“

Österreich: Süß und deftig – aber oft zu verarbeitet

Besorgniserregend: In Österreich stammen rund ein Drittel der täglich aufgenommenen Kalorien aus stark verarbeiteten Lebensmitteln – das liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt von 27 %. Besonders beliebt: Mehlspeisen und Wurstwaren. Dabei zeigte sich in der Studie ein klarer Zusammenhang: Wer viele dieser industriell verarbeiteten Produkte konsumiert, hat eine deutlich geringere Chance, das 70. Lebensjahr in guter körperlicher und mentaler Verfassung zu erreichen.