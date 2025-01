× So (un)gesund ist Österreich: Der große Städte-Vergleich

Der Wohnort hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit. Eine neue Analyse hat 31 europäische Städte anhand von acht Gesundheitskriterien untersucht und die gesündesten Orte gekürt. Zwei österreichische Städte schneiden dabei besonders gut ab.

Der private Gesundheitsdienstleister Deutsche Medz hat europäische Städte unter die Lupe genommen und ermittelt, wo die Menschen am gesündesten leben. Dabei wurden Faktoren wie Luftqualität, Grünflächenanteil, die Anzahl gesunder Restaurants, die Kosten für Fitnessstudios sowie die Qualität des Gesundheitssystems analysiert. Auch wurde berücksichtigt, wie viele Menschen regelmäßig zu Fuß oder mit dem Fahrrad pendeln. Gute Nachrichten: Gleich zwei österreichische Städte haben es unter die Top 10 geschafft.

Die gesündesten Städte Europas

Die finnische Hauptstadt Helsinki belegt den ersten Platz und überzeugt mit einer herausragenden Luftqualität, zahlreichen Grünflächen und einer hohen Lebensqualität. Die vielen Parks und Naherholungsgebiete bieten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und fördern das psychische Wohlbefinden.

Auf Platz zwei folgt Nizza. Die französische Küstenstadt besticht durch ein exzellentes Gesundheitssystem und vergleichsweise niedrige Kosten für Fitnessstudios. Stockholm sichert sich den dritten Platz und punktet mit einer der höchsten gesunden Lebenserwartungen in Europa. In Schweden liegt sie bei beeindruckenden 66,4 Jahren.

Salzburg und Wien unter den Top 10

Österreich kann sich freuen, denn Salzburg und Wien gehören zu den gesündesten Städten Europas. Salzburg erreicht den fünften Platz, während Wien auf Rang acht liegt. Besonders in der österreichischen Hauptstadt wird das Gesundheitssystem positiv bewertet. Beide Städte punkten außerdem mit einer sehr guten Luftqualität.

Die 10 gesündesten Städte Europas im Überblick

Helsinki Nizza Stockholm Oslo Salzburg Madrid Amsterdam Wien Vilnius Paris

Die ungesündesten Städte Europas

Weniger erfreulich sieht es in Athen, Budapest und Mailand aus. In diesen Städten ist die Luftqualität besonders schlecht, zudem gibt es nur wenige Grünflächen. Auch der Anteil der Menschen, die regelmäßig mit dem Fahrrad oder zu Fuß pendeln, ist hier gering. Zudem weist das Gesundheitssystem in diesen Städten deutliche Schwächen auf.