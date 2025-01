× Schlaganfall-Risiko: Diese Lebensmittel verstopfen unsere Arterien

Täglich pumpt unser Herz Tausende Liter Blut durch den Körper, um jede Zelle mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Doch wenn Blutgefäße verstopfen, gerät dieser Kreislauf ins Stocken – mit teils gravierenden gesundheitlichen Folgen. Einer der Hauptauslöser: eine ungesunde Ernährung.

Ein Schlaganfall kann plötzlich und unerwartet eintreten – oft mit schwerwiegenden Folgen. Viele wissen jedoch nicht, dass unsere Ernährung eine entscheidende Rolle spielt, wenn es um die Gesundheit unserer Arterien geht. Einige Lebensmittel können Ablagerungen in den Blutgefäßen begünstigen, was das Risiko für Durchblutungsstörungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Nierenschäden erhöht. Zwar gibt es verschiedene Auslöser für diese Erkrankungen, doch oft liegt die Ursache in einer ungesunden Ernährung.

Fettreiche Milchprodukte

Milchprodukte wie fetter Käse, Vollmilch und Butter enthalten hohe Mengen gesättigter Fettsäuren. Diese Fette erhöhen den Cholesterinspiegel, was zu Ablagerungen in den Gefäßen führen kann. Die Folge? Die Arterien verengen sich, und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Fettarme Alternativen wie Skyr, Ziegenkäse oder Mandelmilch sind eine bessere Wahl.

Rotes Fleisch

Rotes Fleisch sollten Sie nur in Maßen konsumieren, denn Steaks, Würstchen und Co. enthalten gesättigte Fette und Cholesterin, die unsere Arterien belasten. Zudem begünstigt der regelmäßige Konsum von verarbeitetem Fleisch, wie Salami oder Bacon, entzündliche Prozesse im Körper, die das Risiko von Herz- und Gefäßerkrankungen weiter erhöhen.

Frittierte Speisen

Pommes, Chicken Wings oder Frühlingsrollen – was knusprig frittiert ist, ist oft auch eine Gefahr für die Arterien. Frittierfette enthalten schädliche Transfette, die nicht nur den Cholesterinspiegel erhöhen, sondern auch entzündliche Prozesse im Körper anheizen. Ein besserer Tipp: Backen Sie Ihre Speisen im Ofen oder nutzen Sie eine Heißluftfritteuse.

Fertiggerichte

Fertiggerichte mögen bequem sein, doch sie sind oft wahre Salz- und Fettbomben. Ein hoher Salzgehalt führt zu Bluthochdruck, der die Gefäße zusätzlich strapaziert. Die versteckten Transfette und Zuckerzusätze fördern zudem Ablagerungen in den Arterien. Selbstgemachte Mahlzeiten mit frischen Zutaten sind eine gesündere Alternative.

Backwaren und Süßigkeiten

Donuts, Croissants, Kekse und Kuchen sind meist voller versteckter Fette und Zucker. Die Kombination aus Transfetten und raffinierten Kohlenhydraten sorgt dafür, dass die Gefäße verstopfen und der Blutzuckerspiegel stark schwankt. Diese Lebensmittel können zwar ab und zu genossen werden, sollten aber nicht regelmäßig auf dem Speiseplan stehen.