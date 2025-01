× Überraschende Studie: Dieser Tee schützt vor Demenz

Husten geht einfach nicht weg? Was jetzt hilft Etwa ein Viertel aller Menschen kämpft nach einer Atemwegsinfektion noch wochenlang mit hartnäckigem Husten. Doch was steckt dahinter, und was kann man tun? Ein Überblick über Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und vorbeugende Maßnahmen.