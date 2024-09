× Enthüllt: Diese zwei Obstsorten senken das Demenz-Risiko

Die Ernährung ist im Kampf gegen Alzheimer das A und O. Um das Gehirn fit zu halten, empfehlen Forschende vor allem zwei Obstsorten.

Die Wissenschaft entdeckt immer mehr Zusammenhänge zwischen unserer Ernährung und der Gesundheit unseres Gehirns. Denn neben regelmäßiger Bewegung und sozialen Kontakten ist vor allem die Ernährung ausschlaggebend dafür, das Demenz-Risiko zu senken. Gerade in Zeiten, in denen Demenzerkrankungen wie Alzheimer auf dem Vormarsch sind, ist es wichtig, das Gehirn frühzeitig zu stärken. Einen großen Beitrag können besonders zwei Früchte leisten.

Diese zwei Früchte bremsen den Hirnverfall

Eine Studie der Columbia University in New York legt nahe, dass vor allem Äpfel und Beeren die geistige Leistungsfähigkeit steigern können. Beeren, insbesondere Heidelbeeren, Himbeeren und Erdbeeren gelten als echtes Superfood für das Gehirn. Der Grund liegt in ihrem hohen Gehalt an Flavonoiden und Antioxidantien. Diese Stoffe schützen die Zellen im Körper und im Gehirn vor oxidativem Stress, der eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Demenzerkrankungen spielt.

© Getty Images ×

In einer anderen Studie der Harvard Universität mit mehr als 16.000 Probanden wurde unter anderem festgestellt, dass Frauen, die regelmäßig Beeren verzehrten, im Durchschnitt eine um bis zu 2,5 Jahre verzögerte geistige Alterung aufwiesen. Die enthaltenen Flavonoide wirken entzündungshemmend und verbessern die Durchblutung im Gehirn. Zudem fördern sie die Bildung von neuen Nervenzellen und verlangsamen dadurch den kognitiven Verfall.

Auch Äpfel unterstützen die Gesundheit des Gehirns

© Getty Images ×

„An apple a day keeps the doctor away” – dieses Sprichwort gilt offenbar auch für die Prävention von Demenzerkrankungen. Äpfel sind reich an Quercetin, einem starken Antioxidans, das ebenfalls entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Eine Untersuchung der Universität Massachusetts ergab, dass ältere Menschen, die regelmäßig Äpfel konsumierten, eine verbesserte Gedächtnisleistung aufwiesen. Außerdem enthalten Äpfel viele Ballaststoffe sowie Vitamin C, das das Immunsystem stärkt und das Gehirn vor Schäden durch freie Radikale schützt.

Hirngesundes Essen

Wer seine Gehirngesundheit fördern und das Risiko für Alzheimer senken möchte, sollte regelmäßig Beeren und Äpfel in den Speiseplan integrieren. Besonders wirksam ist es, die Früchte roh oder in Form von Smoothies, Salaten oder als Snack zu verzehren, um die Nährstoffe möglichst unversehrt zu bewahren.