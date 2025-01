× Essen gegen Krebs: Diese Lebensmittel wirken krebshemmend

In Österreich stellen Krebserkrankungen die zweithäufigste Todesursache dar. Wer auf seine Ernährung achtet, kann einen erheblichen Teil dazu beitragen, das Krebsrisiko zu senken. Folgende Lebensmittel sollten daher unbedingt auf Ihrem Speiseplan stehen.

Eine gesunde Ernährung kann weit mehr leisten, als nur den Körper mit Energie zu versorgen – sie kann auch eine wichtige Rolle im Kampf gegen Krebs spielen. Zahlreiche Studien zeigen, dass bestimmte Lebensmittel krebshemmende Eigenschaften besitzen. Hier sind acht Power-Lebensmittel, die Sie in Ihre Ernährung integrieren sollten, um Ihr Risiko zu senken und Ihre Gesundheit zu fördern.

Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sind reich an Ballaststoffen, die die Darmgesundheit fördern. Sie enthalten auch sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend wirken und das Wachstum von Tumorzellen hemmen können. Eine ballaststoffreiche Ernährung wurde zudem mit einem geringeren Risiko für Darmkrebs in Verbindung gebracht.

Vollkornprodukte

Hafer, Quinoa, Vollkornbrot und andere Vollkornprodukte enthalten wertvolle Nährstoffe wie Selen und Zink, die antioxidative Eigenschaften haben. Der hohe Ballaststoffgehalt unterstützt die regelmäßige Verdauung und kann helfen, das Risiko für verschiedene Krebsarten zu senken. Eine aktuelle Studie der Stanford Medicine, veröffentlicht in „Nature Metabolism“, zeigt, dass bei der Verdauung von Ballaststoffen entstehende Nebenprodukte epigenetische Prozesse beeinflussen. Diese aktivieren eine Genexpression, die nachweislich krebshemmend wirkt.

Brokkoli

Auch Brokkoli beeindruckt durch seine herausragenden krebshemmenden Eigenschaften. Er ist reich an Sulforaphan, einer Substanz, die das Wachstum von Krebszellen nachweislich hemmen kann. Darüber hinaus enthält Brokkoli eine Vielzahl sekundärer Pflanzenstoffe und beeindruckt mit einem Vitamin-C-Gehalt, der doppelt so hoch ist wie der von Zitronen.

Äpfel

"An apple a day keeps the doctor away" – dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Äpfel enthalten Pektin, einen löslichen Ballaststoff, der das Wachstum gesunder Darmbakterien fördert. Zudem liefern sie Quercetin, ein Antioxidans, das entzündungshemmend wirkt und potenziell vor Krebs schützen kann.

Grüner Tee

Grüner Tee ist reich an Antioxidantien, die das Wachstum von Krebszellen hemmen können. Regelmäßiger Konsum von grünem Tee wird mit einem geringeren Risiko für Brust-, Prostata- und Darmkrebs in Verbindung gebracht. Genießen Sie ihn pur oder mit einem Spritzer Zitrone für einen zusätzlichen Vitamin-C-Schub.

Himbeeren

Diese kleinen Früchte sind wahre Antioxidantien-Bomben. Himbeeren enthalten Ellagsäure, eine Substanz, die krebsvorbeugend wirken kann, indem sie schädliche freie Radikale neutralisiert.

Alkohol und hoher Fleischkonsum erhöhen Krebsrisiko

Gleichzeitig ist es wichtig, bestimmte Risikofaktoren zu vermeiden. Der Konsum von Alkohol sowie ein hoher Fleischkonsum, insbesondere von verarbeitetem Fleisch, stehen in Verbindung mit einem erhöhten Krebsrisiko.