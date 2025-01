× Studie enthüllt: Nur 10 Gramm weniger Zucker pro Tag verlängern das Leben

Zu viel Zucker ist ungesund, das ist nichts Neues. Doch aktuelle Studien zeigen, dass bereits eine kleine Veränderung in unserer täglichen Zuckeraufnahme das Leben deutlich verlängern könnte.

Unsere Ernährung beeinflusst unsere Gesundheit stärker, als viele denken – und Zucker spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ein übermäßiger Zuckerkonsum kann nicht nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs erhöhen, sondern lässt uns auch schneller altern. Doch es gibt gute Nachrichten: Laut einer Studie der University of California San Francisco könnte eine Reduktion von nur 10 Gramm Zucker pro Tag die Lebenserwartung erheblich steigern.

Die gefährliche Zuckerfalle

Zucker ist ein heimlicher Begleiter in vielen Lebensmitteln. Egal, ob in Softdrinks, Fertiggerichten, Chips oder sogar in verarbeiteten Salaten – der Zuckergehalt ist oft viel höher, als wir denken. Unser Körper benötigt Zucker als Energiequelle, doch in zu hohen Mengen kann er zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Diabetes, Fettleibigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Krebs sind mit einem übermäßigen Zuckerkonsum verknüpft.

© Getty Images ×

Wenn wir nur einen Teil unseres täglichen Zuckers abbauen, kann das einen riesigen Unterschied für unsere Lebenserwartung machen. Das haben Forschende der der University of California San Francisco (UCSF) herausgefunden.

So lief die Studie ab

Die aktuelle Studie zeigt alarmierende Zahlen: Die Teilnehmerinnen konsumierten im Durchschnitt täglich 61,5 Gramm Zucker – und damit deutlich mehr als die empfohlene Höchstmenge von 50 Gramm. Zum Vergleich: Ein einziges Glas Cola (250 ml) enthält bereits 27 Gramm Zucker, während eine Tafel Milchschokolade (100 g) mit etwa 52 Gramm Zucker fast den gesamten Tagesbedarf abdeckt. Besonders bemerkenswert: Selbst eine grundsätzlich gesunde Ernährung konnte die schädlichen Auswirkungen des hohen Zuckerkonsums auf den Körper nicht ausgleichen.

Zucker lässt uns schneller altern

© Getty Images ×

Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass die Teilnehmerinnen im Durchschnitt täglich 61,5 Gramm Zucker zu sich nahmen – deutlich mehr als die von Gesundheitsexperten empfohlene Menge von 50 Gramm. Zum Vergleich: Ein Glas Cola (250 ml) enthält bereits 27 Gramm Zucker, während eine Tafel Milchschokolade (100 g) etwa 52 Gramm Zucker liefert. Trotz der positiven Effekte gesunder Ernährungsgewohnheiten konnten die negativen Auswirkungen des Zuckers auf den Körper nicht ausgeglichen werden.

Weniger Zucker, mehr Lebenszeit

Die Wissenschaftler entdeckten einen beeindruckenden Effekt: Wer seinen täglichen Zuckerkonsum um lediglich zehn Gramm senkt, könnte sein biologisches Alter um ganze 2,4 Monate verjüngen. Und das ist nur der Anfang – bei langfristiger Reduktion könnten die positiven Effekte sogar noch stärker ausfallen.