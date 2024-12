× Dieses überraschende Getränk schützt vor Herzkrankheiten

Mal stolpert das Herz, mal rast es, und manchmal bleibt es kurz stehen. Von diesen Symptomen sind leider viele Menschen betroffen und sie können ernste Folgen haben. Ein überraschendes Getränk kann dabei helfen, ein schwaches Herz zu schützen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Besonders Frauen nach den Wechseljahren sind gefährdet – und das hat einen biologischen Grund. Der sinkende Östrogenspiegel belastet Herz und Gefäße erheblich, wodurch das Risiko für Bluthochdruck um etwa das Doppelte steigt. Doch ein bestimmter Gemüsesaft kann helfen, das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu senken.

Dieses Getränk schützt vor Herzkrankheiten

Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Wie Forschende herausgefunden haben, kann auch ein Rote-Rüben-Saft dabei helfen, das Herz gesund zu halten.

© Getty Images ×

In einer Untersuchung tranken Frauen in und nach den Wechseljahren eine Woche lang Rote-Rüben-Saft, der von Natur aus reich an Nitraten ist. Diese Stoffe fördern die Durchblutung, wie Ultraschallmessungen an der Oberarmarterie zeigten. Frauen, die Saft mit natürlichem Nitrat konsumierten, wiesen eine deutlich verbesserte Durchblutung auf, während bei einer Vergleichsgruppe, deren Saft zuvor von Nitraten befreit worden war, keine ähnlichen Effekte festgestellt wurden.

So positiv wirkt sich Rote Rübe auf die Gesundheit aus

Der Hauptakteur hinter den herzgesunden Eigenschaften von Rote-Rüben-Saft ist sein hoher Gehalt an anorganischen Nitraten. Diese Verbindungen werden im Körper in Stickstoffmonoxid umgewandelt – ein Molekül, das die Blutgefäße entspannt und erweitert. Dadurch sinkt der Blutdruck, und das Herz muss weniger stark arbeiten, um Blut durch den Körper zu pumpen.

© Getty Images ×

In einer Studie der Queen Mary University of London wurde festgestellt, dass bereits ein Glas Rote-Rüben-Saft pro Tag den Blutdruck signifikant senken kann. Langfristig kann dies das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere kardiovaskuläre Erkrankungen deutlich reduzieren.

Mehr als nur ein Blutdrucksenker

Zudem bietet Rote-Rüben-Saft weitere Vorteile, die Ihr Herz schützen können. Er ist reich an Antioxidantien, die helfen, Entzündungen zu reduzieren und freie Radikale zu neutralisieren. Diese Stoffe spielen eine Schlüsselrolle bei der Vorbeugung von Arteriosklerose – der Verhärtung und Verengung von Arterien, die häufig zu Herzkrankheiten führt. Darüber hinaus enthält rote Rübe wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Folsäure. Diese Nährstoffe unterstützen eine gesunde Herzfunktion und fördern die Durchblutung.

Jeden Tag ein Glas Rote-Rüben-Saft

Für optimale gesundheitliche Vorteile wird empfohlen, täglich etwa 250 ml zu trinken. Frisch gepresster Saft ist dabei die beste Wahl, da er keine zugesetzten Zucker oder Konservierungsstoffe enthält. Falls der erdige Geschmack anfangs ungewohnt ist, probieren Sie ihn in Kombination mit Zitrone oder Ingwer – diese Zutaten verleihen ihm eine angenehme Frische.