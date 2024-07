Wahnsinn: So tödlich sind Fast-Food und Light-Getränke wirklich

Eine Langzeit-Studie aus den USA, die vom National Cancer Institute geleitet wurde, gibt Aufschluss darüber, wie ungesund Tiefkühl-Pizzen, Cheeseburger und Light-Getränke wirklich sind.

Seit den 1990er Jahren zeichnet das National Cancer Institute die Essgewohnheiten von mehr als 500.000 US-Amerikanern auf. Die Mega-Studie dazu wurde nun veröffentlicht, mit besorgniserregendem Ergebnis: Verarbeitete Lebensmittel sollen das Sterberisiko drastisch erhöhen!

Ernährungsdaten und Sterberaten verglichen

Im Zuge der breit angelegten Studie wurden die Ernährungsdaten mit den Sterberaten der Menschen verglichen. Das Ergebnis: Nimmt man regelmäßig Fertigessen, Fast-Food und Light-Getränke zu sich, sinkt die Lebenserwartung: bei Frauen um 14 Prozent, bei Männern gar um 15 Prozent. Besonders schädlich sollen Light- und Zero-Getränke sein, gefolgt von zuckerhaltigen Softdrinks, raffinierten Getreideprodukten (Brot und Backwaren) sowie stark verarbeitetes Fleisch.

Light- und Zero-Getränke besonders schädlich

"Getränke sind ein sehr wichtiger Bestandteil der Ernährung und tragen wesentlich zu hoch verarbeiteten Lebensmitteln bei", verlautbarte die Studienleiterin Erikka Loftfield gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender "CNN". Light- und Zero-Getränke seien besonders schädlich, weil sie künstliche Süßstoffe wie Aspartam, Acesulfam-Kalium oder Stevia enthalten. Ihnen wird in der Studie ein frühzeitiges an Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachgesagt, ebenso wie ein mögliches Auftreten von Demenz, Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit oder Schlaganfällen.

Fast-Food und verarbeitete Lebensmittel

Wenig überraschend wird für viele wohl auch der Umstand sein, dass verarbeitete Lebensmittel zum Teil giftige Zutaten enthalten. Diese sollen die Speisen schmackhafter und länger haltbar machen, kommen in der Küche von Ottonormalverbrauchern so aber kaum vor. In dies Kategorie fallen Tiefkühlpizzen, Fast-Food, aber auch Speck und anderes stark verarbeitetes Fleisch. Sie verursachen laut Studie Darm- und Magenkrebs, Herzerkrankungen oder Diabetes.

Mehr Vollwertkost empfohlen

Wer gesünder leben will, sollte zu mehr Vollkost greifen, empfiehlt Loftfield. Und "Wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, eine Ernährung zu haben, die reich an vollwertigen Lebensmitteln ist."