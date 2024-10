× Finger weg: Diese Getränke erhöhen das Herzinfarkt-Risiko

Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten Todesursachen. Um das Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und Co. zu reduzieren, sollten Sie von folgenden Getränken lieber die Finger lassen.

Der Cholesterinspiegel spielt eine entscheidende Rolle für die Herzgesundheit. Lange Zeit wurden vor allem tierische Fette als Hauptursache für erhöhte Cholesterinwerte angesehen. Aktuelle Studien belegen jedoch, dass auch einige beliebte Getränke den Cholesterinspiegel erheblich negativ beeinflussen können – und damit das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle deutlich erhöhen.

Diese Getränke erhöhen das Herzinfarkt-Risiko

Gesüßte Limonaden

Limonaden und gesüßte Erfrischungsgetränke sind ein fester Bestandteil vieler Mahlzeiten, vor allem in Kombination mit Fast Food. Doch eine Studie, die im Journal of the American Heart Association veröffentlicht wurde, zeigt die erschreckenden Auswirkungen: So führt der tägliche Konsum von mindestens einer Dose Limonade nach vier Jahren zu einem erhöhten Risiko für abnormale Blutfettwerte.

© Getty Images ×

Der hohe Zuckergehalt führt zur Ausschüttung von Insulin, was langfristig zu einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel führt und die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Typ-2-Diabetes erhöht. Zudem lassen zuckerhaltige Limonaden lassen den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und verursachen schädliche Entzündungsprozesse in den Blutgefäßen, die zur Bildung von Plaques führen können. Diese Plaques verengen die Arterien, sodass das Herz stärker arbeiten muss, was den Blutdruck erhöht und das Risiko eines Herzinfarkts begünstigt.

Fruchtsäfte

Viele Menschen greifen zu Fruchtsäften, weil sie denken, ihrem Körper damit etwas Gutes zu tun. Doch auch hier lauert eine versteckte Gefahr: Fruchtsäfte enthalten von Natur aus eine beträchtliche Menge Fruchtzucker. Studien haben gezeigt, dass der tägliche Konsum von Fruchtsäften das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähnlich stark erhöhen kann wie der regelmäßige Konsum von Limonaden. Der Grund dafür liegt in der Fruktose, die nicht nur die Fetteinlagerung im Körper fördert, sondern auch die Produktion von Triglyceriden erhöht – einer Art Fett, die besonders schädlich für die Herzgesundheit ist.

© Getty Images ×

Im Vergleich dazu bietet der Verzehr von ganzen Früchten mehr Vorteile, denn sie liefern neben Vitaminen auch wertvolle Ballaststoffe wie Pektine. Diese wirken sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus und tragen zur Herzgesundheit bei.

Light-Getränke

Light-Getränke sind beliebt, da sie keinen Zucker oder Kalorien enthalten. Doch diese Getränke sind häufig mit künstlichen Süßstoffen wie Aspartam oder Saccharin versetzt, die nachweislich ebenfalls negative Effekte auf das Herz-Kreislauf-System haben können. Studien legen nahe, dass der Konsum solcher Süßstoffe das Verlangen nach Zucker verstärkt und den Körper dazu verleitet, mehr Kalorien zu sich zu nehmen.

Um den Durst zu stillen, sollten Sie lieber auf Wasser oder ungesüßte Tees zurückgreifen.