26.500 Fans und Millionen-Wertschöpfung

Das Ski-Opening in Schladming wurde erneut zu einem Publikumsmagneten: Bryan Adams, Sting und Simply Red sorgten für volle Ränge und starke Wertschöpfung.

Mit 26.500 Fans, die an drei Tagen die Superstars Bryan Adams, Sting und Simply Red bejubelten, war das Schladminger Ski-Opening 2024 ein fulminanter Erfolg. Besonders international zog das Festival Gäste an: Über die Hälfte der Besucher reiste aus dem Ausland an und verlängerte häufig ihren Aufenthalt. Mathias Schattleitner vom Tourismusverband spricht von einem potenziellen Rekord: Schon im Vorjahr generierte Robbie Williams über elf Millionen Euro an Nachfrageimpulsen, heuer könnten es noch mehr sein. Auch die regionale Wirtschaft profitierte: Hotellerie, Gastronomie und Skigebiete waren ausgelastet, und Medienpräsenz auf internationalen Kanälen machte die Region sichtbar. Georg Bliem von den Planai-Hochwurzen-Bahnen betont den Werbewert des Events: „Wir wollen das beste Ski-Opening im Alpenraum etablieren.“ Die Festivalbesucher trotzten der Kälte, während die Stars auf ihre Art mit dem Wetter spielten: Bryan Adams textete spontan, Sting schützte sich mit Fliegerhaube. Ein Highlight für Fans und Wirtschaft.