× Welche überraschenden Lebensmittel zu über 50 Prozent aus Zucker bestehen

Zu viel Zucker macht krank. Doch häufig wissen wir überhaupt nicht, wie viel Zucker eigentlich in bestimmten Lebensmitteln steckt. Welche Zuckerfallen Sie lieber meiden sollten, verraten wir hier.

Maximal 25 Gramm Zucker pro Tag, so lautet die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das entspricht etwa 10 Stück Würfelzucker und diese hat man schneller verputzt, als man denkt. Hohe Zuckergehalte stecken auch in vermeintlich gesunden Produkten. Hier ist Vorsicht geboten, denn zu viel Zucker ist nicht nur schlecht beim Abnehmen, sondern auch für unsere Gesundheit. So kann ein erhöhter Konsum Diabetes, Übergewicht und Zahnschäden begünstigen. Folgende Zuckerfallen sollten Sie daher unbedingt kennen.

Diese Lebensmittel bestehen zu über 50 Prozent aus Zucker

Gummibärchen

Dass Gummibärchen nicht gerade gesund sind, wissen die meisten. Doch ihr hoher Zuckergehalt dürfte dennoch überraschen. Die kleinen Gummis bestehen nämlich zu 77 Prozent aus Zucker! Von einem regelmäßigen Verzehr sollten Sie deshalb unbedingt absehen.

Kakao

Auch Kakao ist eine echte Zuckerfalle. Grundsätzlich gilt die Kakaobohne als absolutes Superfood. So können die Inhaltsstoffe die Gehirnblutung anregen und die Konzentration steigern. Vorsicht ist jedoch bei kakaohaltigen Getränkepulvern geboten. Denn diese enthalten meist wenig Kakao, dafür viel Zucker, oft sogar bis zu 75 Prozent!

Marmelade

Marmelade gehört für viele Menschen zu den absoluten Frühstücks-Klassikern. Doch der süße Brotaufstrich macht Abnehmen unmöglich, denn er zählt zu den zuckerreichsten Lebensmitteln überhaupt. Mit einem Zuckergehalt von bis zu 60 Prozent wird das Marmeladenbrot schnell zur morgendlichen Zuckerbombe.

Früchte aus der Konserve

Ananas, Pfirsiche und Co. aus der Dose landen häufig in unserem Einkaufswagen. Schließlich ist Obst gesund und gehört zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Doch Obstkonserven gehören zu den Kandidaten mit reichlich verstecktem Zucker. Sie schlagen mit einem unglaublichen Industriezuckergehalt von bis zu 55 Prozent zu Buche. Greifen Sie deshalb lieber zu frischem Obst, dieses ist kalorienarm, fettarm und enthält viele wertvolle Mineralstoffe.

Schokomüsli

Ebenfalls einen guten Start in den Tag versprechen Schokomüslis. Doch diese enthalten vor allem eines: jede Menge Zucker! Oft werden sie als gesunde Optionen vermarktet, doch mit einem Zuckergehalt von 50 Prozent, sollten Sie lieber die Finger davon lassen. Mischen Sie sich lieber einen eigenen Müslimix aus Haferflocken, Nüssen und frischen Früchten. Das ist nicht nur gesünder, sondern auch besser für die Kalorienbilanz.