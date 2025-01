× Fettfallen entlarvt: Mit diesen Koch-Tricks sparen Sie viele Kalorien

Abnehmen und sich gesünder ernähren ist für viele ein beliebter Jahresvorsatz. Doch um dieses Ziel zu erreichen, sind keine strengen Diätpläne nötig. Schon mit ein paar einfachen Koch-Tricks lassen sich Mahlzeiten kalorienärmer gestalten, ohne dabei auf Geschmack zu verzichten.

Kalorien zu sparen muss weder mühsam noch kompliziert sein. Schon kleine Anpassungen in der Küche können Ihre Lieblingsgerichte deutlich gesünder machen – und das, ohne den Genuss zu schmälern. Wenn man heimliche Fettfallen in der Küche entlarvt, purzeln die Kilos fast von ganz allein.

Ölsprüher verwenden

Statt Öl direkt aus der Flasche zu gießen, greifen Sie lieber zu einem Ölsprüher. Damit können Sie eine hauchdünne Schicht Öl gleichmäßig auf Ihre Pfanne oder Ihre Speisen auftragen. Das spart jede Menge Kalorien, da oft nur ein Bruchteil der üblichen Menge benötigt wird – ohne den Geschmack zu beeinträchtigen.

Fett mit Küchenrolle abtupfen

Egal ob bei knusprigen Bratkartoffeln oder einem frisch gebratenen Steak: Tupfen Sie überschüssiges Fett nach dem Braten einfach mit einem Stück Küchenrolle ab. Dieser kleine Schritt entfernt unnötige Fettkalorien, ohne die Konsistenz oder den Geschmack des Gerichts negativ zu beeinflussen.

Heißluftfritteuse statt Frittieren

Die Heißluftfritteuse ist ein echter Gamechanger in der kalorienbewussten Küche. Statt Speisen in Fett zu baden, gart dieses Gerät sie mit heißer Luft. Pommes, Chicken Wings oder Gemüsechips werden so knusprig und lecker – und das mit bis zu 80 % weniger Fett.

Kleinere Teller verwenden

Dabei handelt es sich um einen einfachen psychologischen Trick mit großer Wirkung: Verwenden Sie kleinere Teller. Studien zeigen, dass Menschen dazu neigen, ihre Teller vollzumachen – unabhängig von der Größe. Mit einem kleineren Teller essen Sie automatisch weniger, fühlen sich aber genauso satt.

Fettarme Alternativen verwenden

Oft lassen sich fett- und kalorienreiche Zutaten ganz einfach durch leichtere Alternativen ersetzen. Verwenden Sie beispielsweise fettarme Milch statt Vollmilch, Putenaufschnitt statt Salami oder Frischkäse statt Butter. Der Geschmack bleibt köstlich, während der Kaloriengehalt deutlich sinkt.

Dampfgaren

Beim Dampfgaren bleiben nicht nur Vitamine und Mineralstoffe besser erhalten, sondern es ist auch eine der fettärmsten Zubereitungsarten überhaupt. Ob Gemüse, Fisch oder sogar Fleisch – alles kann im Dampfgarer schonend und geschmackvoll gegart werden, ganz ohne zusätzliches Fett.