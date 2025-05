Hirnfit bis 100: Die besten Tipps von Elisabeth Gürtler

Neue weltweite Studie ergründet: Was macht ein glückliches Leben aus? Was braucht es, damit wir zufrieden durchs Leben gehen? Eine gute Portion Glück, würden viele wohl sagen. Aber was genau bedeutet das – und wie lässt sich Glück messen? Dieser Frage ist ein Forschungsteam mit der bisher größten Studie ihrer Art nachgegangen: der Global Flourishing Study.